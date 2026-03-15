Resultados de las elecciones de Castilla y León 2026 en Medina del Campo

Los vecinos de Medina del Campo participan en las elecciones autonómicas de 2026 para elegir a los representantes que formarán parte de las Cortes de Castilla y León. Aunque el reparto de procuradores se realiza por provincias, el voto emitido en cada municipio contribuye al resultado final de la circunscripción de Valladolid.
La provincia de Valladolid reparte 15 procuradores dentro del Parlamento autonómico de 81 escaños.
Consulta a continuación los resultados oficiales en tiempo real en Medina del Campo: evolución del escrutinio, porcentaje de voto por candidatura y participación.
Elecciones a las Cortes de Castilla y León - 15M
Elecciones a las Cortes de Castilla y León - 15M
ESCRUTINIO: 25,8%
Actualizado a las: 21:06
Resultado de las elecciones en
|Partido
|Escaños
|%
|Votos
|PP
|-
|35,46
|889
|PSOE
|-
|29,31
|735
|VOX
|-
|25,92
|650
|IU-MS-VQ
|-
|2,87
|72
|SALF
|-
|1,99
|50
|PACMA
|-
|0,43
|11
|PODEMOS - AV
|-
|0,31
|8
|Cs
|-
|0,27
|7
|MEV
|-
|0,23
|6
|PCAS-TC
|-
|0,23
|6
|ESCAÑOS EN BLANCO
|-
|0,15
|4
|FE de las JONS
|-
|0,15
|4
|MUNDO+JUSTO
|-
|0,11
|3
|PANCAL-URCI
|-
|0,07
|2
|PCTE
|-
|0,07
|2
|NUEVECYL
|-
|0,07
|2
|XAV
|-
|0,03
|1
* El número de escaños pasa de 81 a 82 al ganar uno la circunscripción de Segovia.
|Resumen del escrutinio:
|
Participación: 62,49%+0.7 %
|Votos contabilizados:
|2.546
|25,8%
|Abstenciones:
|1.528
|37,5%
|Votos en blanco:
|55
|2,19%
|Votos nulos:
|39
|1,53%
Resultado de las elecciones en
Candidatos a las elecciones de Castilla y León 2026
El PP de Castilla y León afronta estas elecciones con el objetivo de revalidar el Gobierno autonómico, mientras que el PSOE plantea un cambio político en la comunidad con un programa centrado en los servicios públicos y la cohesión territorial.
Vox busca consolidar su posición en el Parlamento autonómico, mientras que otras formaciones intentan mantener o ampliar su presencia en las Cortes.
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Cuál es la mayoría absoluta en Castilla y León
Las Cortes de Castilla y León están formadas por 81 procuradores, por lo que la mayoría absoluta se sitúa en los 41 escaños.
El reparto se realiza por provincias mediante el sistema D'Hondt.
Reparto de escaños en Valladolid
La provincia de Valladolid elige 15 representantes mediante el sistema D’Hondt y una barrera electoral del 3% de los votos válidos.
Calculadora de pactos
Cómo ha votado históricamente Medina del Campo
Medina del Campo es uno de los principales municipios de la provincia de Valladolid y suele presentar un comportamiento electoral representativo del equilibrio político de la zona.
En distintos ciclos electorales, tanto el Partido Popular como el PSOE han logrado resultados destacados en el municipio, mientras que otras formaciones han ganado presencia en los últimos años.