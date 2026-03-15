ELECCIONES CASTILLA Y LEÓN 2026

Resultados de las elecciones de Castilla y León 2026 en Medina del Campo

Consulta los resultados de las elecciones de Castilla y León en Media del Campo y los escaños que han conseguido PP, PSOE, Vox, Podemos, etc.

Resultados Elecciones Castilla y León en directo: sigue el escrutinio con Carlos Alsina

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Resultados de las elecciones de Castilla y León 2026 en Medina del Campo
Resultados de las elecciones de Castilla y León 2026 en Medina del Campo | Onda Cero

Los vecinos de Medina del Campo participan en las elecciones autonómicas de 2026 para elegir a los representantes que formarán parte de las Cortes de Castilla y León. Aunque el reparto de procuradores se realiza por provincias, el voto emitido en cada municipio contribuye al resultado final de la circunscripción de Valladolid.

La provincia de Valladolid reparte 15 procuradores dentro del Parlamento autonómico de 81 escaños.

Consulta a continuación los resultados oficiales en tiempo real en Medina del Campo: evolución del escrutinio, porcentaje de voto por candidatura y participación.

Elecciones a las Cortes de Castilla y León - 15M

Elecciones a las Cortes de Castilla y León - 15M

ESCRUTINIO: 25,8%

Actualizado a las: 21:06

      Resultado de las elecciones en

      Pozal de Gallinas Villaverde de Medina Moraleja de las Panaderas El Campillo (Valladolid) Velascálvaro Pozaldez Rubí de Bracamonte San Vicente del Palacio La Seca Nueva Villa de las Torres
      DATOS
      2022
      Partido Escaños % Votos
      PP - 35,46 889
      PSOE - 29,31 735
      VOX - 25,92 650
      IU-MS-VQ - 2,87 72
      SALF - 1,99 50
      PACMA - 0,43 11
      PODEMOS - AV - 0,31 8
      Cs - 0,27 7
      MEV - 0,23 6
      PCAS-TC - 0,23 6
      ESCAÑOS EN BLANCO - 0,15 4
      FE de las JONS - 0,15 4
      MUNDO+JUSTO - 0,11 3
      PANCAL-URCI - 0,07 2
      PCTE - 0,07 2
      NUEVECYL - 0,07 2
      XAV - 0,03 1

      * El número de escaños pasa de 81 a 82 al ganar uno la circunscripción de Segovia.

      Tabla que contiene el resumen del escrutinio
      Resumen del escrutinio:

      Participación: 62,49%

      +0.7 %
      Votos contabilizados: 2.546 25,8%
      Abstenciones: 1.528 37,5%
      Votos en blanco: 55 2,19%
      Votos nulos: 39 1,53%

      Resultado de las elecciones en

      Pozal de Gallinas Villaverde de Medina Moraleja de las Panaderas El Campillo (Valladolid) Velascálvaro Pozaldez Rubí de Bracamonte San Vicente del Palacio La Seca Nueva Villa de las Torres

      Candidatos a las elecciones de Castilla y León 2026

      El PP de Castilla y León afronta estas elecciones con el objetivo de revalidar el Gobierno autonómico, mientras que el PSOE plantea un cambio político en la comunidad con un programa centrado en los servicios públicos y la cohesión territorial.

      Vox busca consolidar su posición en el Parlamento autonómico, mientras que otras formaciones intentan mantener o ampliar su presencia en las Cortes.

      Cuál es la mayoría absoluta en Castilla y León

      Las Cortes de Castilla y León están formadas por 81 procuradores, por lo que la mayoría absoluta se sitúa en los 41 escaños.

      El reparto se realiza por provincias mediante el sistema D'Hondt.

      Reparto de escaños en Valladolid

      La provincia de Valladolid elige 15 representantes mediante el sistema D’Hondt y una barrera electoral del 3% de los votos válidos.

      Calculadora de pactos

      Cómo ha votado históricamente Medina del Campo

      Medina del Campo es uno de los principales municipios de la provincia de Valladolid y suele presentar un comportamiento electoral representativo del equilibrio político de la zona.

      En distintos ciclos electorales, tanto el Partido Popular como el PSOE han logrado resultados destacados en el municipio, mientras que otras formaciones han ganado presencia en los últimos años.

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