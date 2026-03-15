Resultados de las elecciones de Castilla y León 2026 en León

Castilla y León celebra este domingo las elecciones autonómicas de 2026, cuatro años después de los comicios de 2022, convocados entonces de forma anticipada. En esta ocasión, la cita con las urnas responde al calendario ordinario y los leoneses han vuelto a votar para renovar su representación en las Cortes cuando correspondía por mandato legislativo.

La provincia de León es una de las circunscripciones con mayor peso político dentro de la comunidad. Aquí se eligen 13 procuradores a las Cortes de Castilla y León, una cifra que convierte a León en un territorio decisivo para la formación de mayorías parlamentarias.

A continuación, puedes consultar los resultados oficiales en tiempo real en la provincia de León: reparto de escaños, porcentaje de voto por candidatura y evolución del escrutinio.

Elecciones a las Cortes de Castilla y León - 15M Elecciones a las Cortes de Castilla y León - 15M ESCRUTINIO: 0,01% Actualizado a las: 20:13 Castilla y León

León DATOS PACTOS Partido Escaños % Votos PP 8 61,9 13 VOX 5 38,09 8 PREPAL 0 0 0 C. Bierzo 0 0 0 U.P.L. 0 0 0 P. ALANTRE 0 0 0 PCTE 0 0 0 SALF 0 0 0 ESCAÑOS EN BLANCO 0 0 0 PCAS-TC 0 0 0 NUEVECYL 0 0 0 PACMA 0 0 0 Cs 0 0 0 IU-MS-VQ 0 0 0 PODEMOS - AV 0 0 0 PSOE 0 0 0 * El número de escaños pasa de 81 a 82 al ganar uno la circunscripción de Segovia. Resumen del escrutinio: Participación: 67,74% +7.6 % Votos contabilizados: 21 0,01% Abstenciones: 10 32,25% Votos en blanco: 0 0% Votos nulos: 0 0%

Candidatos a las elecciones de Castilla y León 2026

El PP de Castilla y León afronta estas elecciones con el objetivo de revalidar el Gobierno autonómico, apoyándose en un discurso centrado en la estabilidad institucional, la gestión económica y el papel del medio rural. Por su parte, el PSOE concurre defendiendo un cambio de ciclo político en la comunidad, con especial énfasis en los servicios públicos, la cohesión territorial y la lucha contra la despoblación.

Vox aspira a mantener o reforzar su influencia como socio clave en la gobernabilidad, mientras que otras formaciones, tanto a la izquierda del PSOE como de ámbito autonómico o provincial, buscan conservar una representación que puede resultar determinante en la suma de mayorías.

Cuál es la mayoría absoluta en Castilla y León

Las Cortes de Castilla y León están formadas por 81 procuradores, por lo que la mayoría absoluta se sitúa en los 41 escaños. Alcanzar o superar esta cifra permite gobernar en solitario y sacar adelante los presupuestos sin necesidad de apoyos externos.

El reparto de escaños se realiza por circunscripciones provinciales -las nueve provincias de la comunidad- y mediante la aplicación de la Ley d'Hondt, un sistema que tiende a beneficiar a las formaciones con mayor implantación territorial y penaliza a los partidos con un voto más disperso.

Por este motivo, el umbral de los 41 procuradores se convierte en la referencia clave para analizar los posibles pactos postelectorales y la gobernabilidad de Castilla y León.

Reparto de escaños en León

León elige 13 procuradores mediante el sistema D’Hondt y con una barrera del 3% de los votos válidos en la provincia.

Al tener un número relevante de escaños, el sistema permite cierta proporcionalidad, aunque sigue favoreciendo a las fuerzas más votadas frente a las que se quedan cerca del umbral.

Calculadora de pactos

Cómo ha votado históricamente León

Años 90 y primeros 2000: predominio del PP.

2015 y 2019: mayor fragmentación y crecimiento de nuevas fuerzas.

2022: concentración del voto en torno a PP y Vox en la derecha y mantenimiento del PSOE como principal alternativa.

Además, León ha tenido periódicamente un componente diferencial vinculado al debate territorial y al leonesismo, que influye en el discurso político provincial.

La capital vallisoletana y su área metropolitana suelen registrar un comportamiento algo más plural que el entorno rural, donde el PP mantiene una ventaja estructural.