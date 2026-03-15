Resultados de las elecciones de Castilla y León 2026 en Guijuelo

Guijuelo analiza en las elecciones autonómicas de Castilla y León 2026 su posición dentro del mapa político salmantino. Este municipio, referente nacional en la industria del ibérico y uno de los motores económicos del sur de la provincia, presenta tradicionalmente un comportamiento electoral con rasgos propios.

En los comicios autonómicos, los escaños se reparten a nivel provincial -Salamanca elige 10 procuradores en las Cortes-, pero el resultado en municipios con fuerte identidad económica como Guijuelo permite observar dinámicas diferenciadas respecto a la capital o al medio rural.

Consulta aquí los resultados oficiales en tiempo real en Guijuelo: porcentaje de voto por candidatura y evolución del escrutinio.

Elecciones a las Cortes de Castilla y León - 15M Elecciones a las Cortes de Castilla y León - 15M ESCRUTINIO: 0% Actualizado a las: 20:19 Castilla y León

Salamanca

Guijuelo DATOS 2022 Partido Escaños % Votos ESPAÑA VACIADA - 0 0 PREPAL - 0 0 U.P.L. - 0 0 MUNDO+JUSTO - 0 0 PCTE - 0 0 SALF - 0 0 ESCAÑOS EN BLANCO - 0 0 PCAS-TC - 0 0 NUEVECYL - 0 0 PACMA - 0 0 Cs - 0 0 IU-MS-VQ - 0 0 VOX - 0 0 PODEMOS - AV - 0 0 PP - 0 0 PSOE - 0 0 * El número de escaños pasa de 81 a 82 al ganar uno la circunscripción de Segovia. Resumen del escrutinio: Participación: 0% -58.0 % Votos contabilizados: 0 0% Abstenciones: 0 0% Votos en blanco: 0 0% Votos nulos: 0 0%

Candidatos a las elecciones de Castilla y León 2026

El PP de Castilla y León afronta estas elecciones con el objetivo de revalidar el Gobierno autonómico, apoyándose en un discurso centrado en la estabilidad institucional, la gestión económica y el papel del medio rural. Por su parte, el PSOE concurre defendiendo un cambio de ciclo político en la comunidad, con especial énfasis en los servicios públicos, la cohesión territorial y la lucha contra la despoblación.

Vox aspira a mantener o reforzar su influencia como socio clave en la gobernabilidad, mientras que otras formaciones, tanto a la izquierda del PSOE como de ámbito autonómico o provincial, buscan conservar una representación que puede resultar determinante en la suma de mayorías.

Cuál es la mayoría absoluta en Castilla y León

Las Cortes de Castilla y León están formadas por 81 procuradores, por lo que la mayoría absoluta se sitúa en los 41 escaños. Alcanzar o superar esta cifra permite gobernar en solitario y sacar adelante los presupuestos sin necesidad de apoyos externos.

El reparto de escaños se realiza por circunscripciones provinciales -las nueve provincias de la comunidad- y mediante la aplicación de la Ley d'Hondt, un sistema que tiende a beneficiar a las formaciones con mayor implantación territorial y penaliza a los partidos con un voto más disperso.

Por este motivo, el umbral de los 41 procuradores se convierte en la referencia clave para analizar los posibles pactos postelectorales y la gobernabilidad de Castilla y León.

Reparto de escaños en Salamanca

Salamanca elige 10 procuradores mediante el sistema D’Hondt, con una barrera electoral del 3% de los votos válidos emitidos en la provincia.

Con este volumen de representación, el sistema tiende a beneficiar a las dos o tres fuerzas más votadas, mientras que la entrada de una cuarta candidatura exige superar con claridad el umbral efectivo que marca la competencia provincial.

Calculadora de pactos

Cómo ha votado históricamente Salamanca

El comportamiento electoral salmantino ha estado marcado tradicionalmente por una amplia ventaja del Partido Popular, tanto en la capital como en el medio rural. La estructura demográfica -con fuerte presencia de municipios pequeños- ha favorecido históricamente al bloque conservador.

En 2022, el PP volvió a ser la fuerza más votada con margen en la provincia, mientras que el PSOE se mantuvo como segunda opción. Vox consolidó representación en un contexto de concentración del voto de centro-derecha tras la desaparición de Ciudadanos respecto a 2019.

En 2019, el escenario fue más plural, con presencia significativa de varias fuerzas y un reparto más fragmentado que se simplificaría en la siguiente convocatoria.