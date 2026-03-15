Resultados de las elecciones de Castilla y León 2026 en El Espinar

El Espinar vuelve a ser uno de los municipios más observados de la provincia de Segovia en las elecciones autonómicas de Castilla y León 2026. Su crecimiento poblacional en las últimas décadas y su proximidad a la Comunidad de Madrid han configurado un perfil demográfico diferente al de otros municipios segovianos.

En las elecciones autonómicas, los escaños se reparten a nivel provincial -Segovia elige 6 procuradores en las Cortes-, pero el comportamiento electoral de municipios como El Espinar permite analizar dinámicas propias dentro del conjunto segoviano.

Consulta aquí los resultados oficiales en tiempo real en El Espinar, con el porcentaje de voto por candidatura y la evolución del escrutinio.

Elecciones a las Cortes de Castilla y León - 15M Elecciones a las Cortes de Castilla y León - 15M ESCRUTINIO: 0% Actualizado a las: 20:16 Castilla y León

Segovia

El Espinar DATOS 2022 Partido Escaños % Votos MUNDO+JUSTO - 0 0 SALF - 0 0 ESCAÑOS EN BLANCO - 0 0 PCAS-TC - 0 0 NUEVECYL - 0 0 PACMA - 0 0 IU-MS-VQ - 0 0 VOX - 0 0 PODEMOS - AV - 0 0 PP - 0 0 PSOE - 0 0 * El número de escaños pasa de 81 a 82 al ganar uno la circunscripción de Segovia. Resumen del escrutinio: Participación: 0% -57.9 % Votos contabilizados: 0 0% Abstenciones: 0 0% Votos en blanco: 0 0% Votos nulos: 0 0%

Candidatos a las elecciones de Castilla y León 2026

El PP de Castilla y León afronta estas elecciones con el objetivo de revalidar el Gobierno autonómico, apoyándose en un discurso centrado en la estabilidad institucional, la gestión económica y el papel del medio rural. Por su parte, el PSOE concurre defendiendo un cambio de ciclo político en la comunidad, con especial énfasis en los servicios públicos, la cohesión territorial y la lucha contra la despoblación.

Vox aspira a mantener o reforzar su influencia como socio clave en la gobernabilidad, mientras que otras formaciones, tanto a la izquierda del PSOE como de ámbito autonómico o provincial, buscan conservar una representación que puede resultar determinante en la suma de mayorías.

Cuál es la mayoría absoluta en Castilla y León

Las Cortes de Castilla y León están formadas por 81 procuradores, por lo que la mayoría absoluta se sitúa en los 41 escaños. Alcanzar o superar esta cifra permite gobernar en solitario y sacar adelante los presupuestos sin necesidad de apoyos externos.

El reparto de escaños se realiza por circunscripciones provinciales -las nueve provincias de la comunidad- y mediante la aplicación de la Ley d'Hondt, un sistema que tiende a beneficiar a las formaciones con mayor implantación territorial y penaliza a los partidos con un voto más disperso.

Por este motivo, el umbral de los 41 procuradores se convierte en la referencia clave para analizar los posibles pactos postelectorales y la gobernabilidad de Castilla y León.

Reparto de escaños en Segovia

Segovia elige 6 representantes mediante el sistema D’Hondt, con una barrera electoral del 3% de los votos válidos emitidos en la provincia.

Al tratarse de una provincia con pocos escaños, el sistema tiende a concentrar la representación en las dos fuerzas más votadas. La obtención de un tercer procurador por parte de otra candidatura exige porcentajes sólidos y una fragmentación limitada del voto.

Calculadora de pactos

Cómo ha votado históricamente El Espinar

El Espinar ha mostrado en distintos ciclos un comportamiento más competitivo que el promedio rural de la provincia. La presencia de población vinculada laboralmente a Madrid y el crecimiento residencial han introducido mayor diversidad en el electorado.

Aunque el Partido Popular ha mantenido históricamente una posición fuerte en Segovia, en El Espinar el PSOE ha logrado resultados significativos en determinadas convocatorias, reduciendo distancias respecto al conjunto provincial. Desde 2019, Vox también ha consolidado respaldo como tercera fuerza relevante.

En 2022, el municipio reflejó esa mayor pluralidad respecto a otras zonas rurales segovianas.