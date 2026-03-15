Resultados de las elecciones de Castilla y León 2026 en Burgos

Burgos vuelve a situarse en el centro del tablero autonómico con la celebración de las elecciones a las Cortes de Castilla y León 2026. La provincia, que reparte 11 procuradores, desempeña un papel relevante en la configuración de mayorías parlamentarias, especialmente en escenarios ajustados entre bloques.

La convocatoria llega cuatro años después de los comicios de 2022, celebrados entonces tras el adelanto electoral. En esta ocasión, el proceso responde al ciclo ordinario de la legislatura, lo que devuelve el calendario autonómico a su cauce habitual.

A continuación, puedes consultar los resultados oficiales en tiempo real en la provincia de Burgos: porcentaje de voto, evolución del escrutinio y reparto de escaños.

Elecciones a las Cortes de Castilla y León - 15M Elecciones a las Cortes de Castilla y León - 15M ESCRUTINIO: 0,43% Actualizado a las: 20:13 Castilla y León

Burgos DATOS PACTOS Partido Escaños % Votos PP 6 48,34 410 PSOE 3 23,58 200 VOX 2 18,51 157 SALF 0 1,53 13 Cs 0 1,41 12 IU-MS-VQ 0 1,29 11 VBM 0 1,17 10 PODEMOS - AV 0 0,94 8 PACMA 0 0,58 5 MUNDO+JUSTO 0 0,47 4 PCAS-TC 0 0,47 4 ESCAÑOS EN BLANCO 0 0,23 2 DECIDE-NUEVECYL 0 0,11 1 PCTE 0 0 0 * El número de escaños pasa de 81 a 82 al ganar uno la circunscripción de Segovia. Resumen del escrutinio: Participación: 71,45% +8.6 % Votos contabilizados: 861 0,43% Abstenciones: 344 28,54% Votos en blanco: 11 1,29% Votos nulos: 13 1,5%

Candidatos a las elecciones de Castilla y León 2026

El PP de Castilla y León afronta estas elecciones con el objetivo de revalidar el Gobierno autonómico, apoyándose en un discurso centrado en la estabilidad institucional, la gestión económica y el papel del medio rural. Por su parte, el PSOE concurre defendiendo un cambio de ciclo político en la comunidad, con especial énfasis en los servicios públicos, la cohesión territorial y la lucha contra la despoblación.

Vox aspira a mantener o reforzar su influencia como socio clave en la gobernabilidad, mientras que otras formaciones, tanto a la izquierda del PSOE como de ámbito autonómico o provincial, buscan conservar una representación que puede resultar determinante en la suma de mayorías.

Cuál es la mayoría absoluta en Castilla y León

Las Cortes de Castilla y León están formadas por 81 procuradores, por lo que la mayoría absoluta se sitúa en los 41 escaños. Alcanzar o superar esta cifra permite gobernar en solitario y sacar adelante los presupuestos sin necesidad de apoyos externos.

El reparto de escaños se realiza por circunscripciones provinciales -las nueve provincias de la comunidad- y mediante la aplicación de la Ley d'Hondt, un sistema que tiende a beneficiar a las formaciones con mayor implantación territorial y penaliza a los partidos con un voto más disperso.

Por este motivo, el umbral de los 41 procuradores se convierte en la referencia clave para analizar los posibles pactos postelectorales y la gobernabilidad de Castilla y León.

Reparto de escaños en Burgos

Burgos elige 11 procuradores mediante el sistema D’Hondt y con una barrera del 3% de los votos válidos en la provincia.

Este volumen de escaños sitúa a Burgos en un punto intermedio dentro del mapa autonómico: permite cierto grado de proporcionalidad, aunque favorece con claridad a las formaciones más votadas. La entrada de una cuarta fuerza depende habitualmente de que supere con margen suficiente el umbral efectivo.

Calculadora de pactos

Cómo ha votado históricamente Burgos

El comportamiento electoral de Burgos ha mostrado históricamente una sólida base para el Partido Popular, especialmente en el ámbito rural y en municipios de menor tamaño. Sin embargo, la capital burgalesa presenta un perfil más competitivo, donde el PSOE ha logrado consolidar apoyo significativo y reducir distancias en distintos ciclos electorales.

En 2022, el PP fue la fuerza más votada en la provincia, seguido del PSOE, mientras que Vox mantuvo su crecimiento y obtuvo representación. La desaparición de Ciudadanos respecto a 2019 reconfiguró el espacio del centro-derecha, concentrando voto en menos formaciones.

En 2019, el mapa fue más fragmentado, con entrada de varias fuerzas y un reparto más diversificado de escaños, en línea con la dinámica autonómica de aquel momento