Resultados de las elecciones de Castilla y León 2026 en Burgo de Osma

Los vecinos de Burgo de Osma vuelven a las urnas en las elecciones autonómicas de 2026 para participar en la elección de los representantes que formarán parte de las Cortes de Castilla y León. Aunque el reparto de procuradores se realiza por provincias, el voto de cada municipio contribuye al resultado final en la circunscripción de Soria.

La provincia de Soria elige un total de 5 procuradores dentro de un Parlamento autonómico compuesto por 81 escaños.

La cita se celebra cuatro años después de los comicios de 2022, que fueron convocados de manera anticipada. En esta ocasión, el proceso responde al calendario ordinario de la legislatura.

Consulta a continuación los resultados oficiales en tiempo real en Burgo de Osma: evolución del escrutinio, porcentaje de voto por candidatura y participación.

Elecciones a las Cortes de Castilla y León - 15M Elecciones a las Cortes de Castilla y León - 15M ESCRUTINIO: 0% Actualizado a las: 20:34 Castilla y León

Soria

Burgo de Osma-Ciudad de Osma DATOS 2022 Partido Escaños % Votos SY - 0 0 SALF - 0 0 ESCAÑOS EN BLANCO - 0 0 PCAS-TC - 0 0 NUEVECYL - 0 0 PACMA - 0 0 Cs - 0 0 IU-MS-VQ - 0 0 VOX - 0 0 PODEMOS - AV - 0 0 PP - 0 0 PSOE - 0 0 * El número de escaños pasa de 81 a 82 al ganar uno la circunscripción de Segovia. Resumen del escrutinio: Participación: 0% -64.8 % Votos contabilizados: 0 0% Abstenciones: 0 0% Votos en blanco: 0 0% Votos nulos: 0 0%

Candidatos a las elecciones de Castilla y León 2026

El PP de Castilla y León afronta estas elecciones con el objetivo de revalidar el Gobierno autonómico, apoyándose en un discurso centrado en la estabilidad institucional, la gestión económica y el papel del medio rural. Por su parte, el PSOE concurre defendiendo un cambio de ciclo político en la comunidad, con especial énfasis en los servicios públicos, la cohesión territorial y la lucha contra la despoblación.

Vox aspira a mantener o reforzar su influencia como socio clave en la gobernabilidad, mientras que otras formaciones, tanto a la izquierda del PSOE como de ámbito autonómico o provincial, buscan conservar una representación que puede resultar determinante en la suma de mayorías.

Cuál es la mayoría absoluta en Castilla y León

Las Cortes de Castilla y León están formadas por 81 procuradores, por lo que la mayoría absoluta se sitúa en los 41 escaños. Alcanzar o superar esta cifra permite gobernar en solitario y sacar adelante los presupuestos sin necesidad de apoyos externos.

El reparto de escaños se realiza por circunscripciones provinciales —las nueve provincias de la comunidad— y mediante la aplicación de la Ley d'Hondt, un sistema que tiende a beneficiar a las formaciones con mayor implantación territorial y penaliza a los partidos con un voto más disperso.

Por este motivo, el umbral de los 41 procuradores se convierte en la referencia clave para analizar los posibles pactos postelectorales y la gobernabilidad de Castilla y León.

Reparto de escaños en Soria

La provincia de Soria elige 5 representantes mediante el sistema D’Hondt, con una barrera electoral del 3% de los votos válidos emitidos en la provincia.

Al tratarse de la circunscripción con menor número de procuradores, el sistema presenta una proporcionalidad muy limitada. En la práctica, el reparto suele concentrarse en dos o tres fuerzas, y el último escaño puede decidirse por márgenes muy estrechos.

Calculadora de pactos

Cómo ha votado históricamente Burgo de Osma

El comportamiento electoral de Burgo de Osma ha seguido en líneas generales la tendencia de la provincia de Soria, donde tradicionalmente el Partido Popular ha mantenido una fuerte implantación, especialmente en los municipios del medio rural.

En los últimos ciclos electorales, el PSOE también ha obtenido resultados relevantes en distintas localidades de la provincia, mientras que otras candidaturas han logrado captar parte del voto de protesta o territorial.

Los resultados municipales, aunque no determinan directamente el reparto de escaños, permiten observar cómo se distribuye el apoyo a cada candidatura dentro de la provincia y qué tendencias se consolidan en el territorio.