Resultados de las elecciones de Castilla y León 2026 en Benavente

Los vecinos de Benavente vuelven a las urnas en las elecciones autonómicas de 2026 para participar en la elección de los representantes que formarán parte de las Cortes de Castilla y León. Aunque el reparto de procuradores se realiza por provincias, el voto de cada municipio contribuye al resultado final en la circunscripción de Zamora.

La provincia de Zamora elige un total de 7 procuradores dentro de un Parlamento autonómico compuesto por 81 escaños.

Consulta a continuación los resultados oficiales en tiempo real en Benavente: evolución del escrutinio, porcentaje de voto por candidatura y participación.

Elecciones a las Cortes de Castilla y León - 15M Elecciones a las Cortes de Castilla y León - 15M ESCRUTINIO: 0% Actualizado a las: 20:13 Castilla y León

Zamora

Benavente DATOS 2022 Partido Escaños % Votos SAE - 0 0 AD-EV - 0 0 PREPAL - 0 0 U.P.L. - 0 0 MUNDO+JUSTO - 0 0 SALF - 0 0 ESCAÑOS EN BLANCO - 0 0 PCAS-TC - 0 0 NUEVECYL - 0 0 PACMA - 0 0 Cs - 0 0 IU-MS-VQ - 0 0 VOX - 0 0 PODEMOS - AV - 0 0 PP - 0 0 PSOE - 0 0 * El número de escaños pasa de 81 a 82 al ganar uno la circunscripción de Segovia. Resumen del escrutinio: Participación: 0% -57.7 % Votos contabilizados: 0 0% Abstenciones: 0 0% Votos en blanco: 0 0% Votos nulos: 0 0%

Candidatos a las elecciones de Castilla y León 2026

El PP de Castilla y León afronta estas elecciones con el objetivo de revalidar el Gobierno autonómico, apoyándose en un discurso centrado en la estabilidad institucional, la gestión económica y el papel del medio rural. Por su parte, el PSOE concurre defendiendo un cambio de ciclo político en la comunidad, con especial énfasis en los servicios públicos, la cohesión territorial y la lucha contra la despoblación.

Vox aspira a mantener o reforzar su influencia como socio clave en la gobernabilidad, mientras que otras formaciones, tanto a la izquierda del PSOE como de ámbito autonómico o provincial, buscan conservar una representación que puede resultar determinante en la suma de mayorías.

Cuál es la mayoría absoluta en Castilla y León

Las Cortes de Castilla y León están formadas por 81 procuradores, por lo que la mayoría absoluta se sitúa en los 41 escaños. Alcanzar o superar esta cifra permite gobernar en solitario y sacar adelante los presupuestos sin necesidad de apoyos externos.

El reparto de escaños se realiza por circunscripciones provinciales -las nueve provincias de la comunidad- y mediante la aplicación de la Ley d'Hondt.

Reparto de escaños en Zamora

Zamora elige 7 representantes mediante el sistema D’Hondt, con una barrera electoral del 3% de los votos válidos emitidos en la provincia.

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Cómo ha votado históricamente Benavente

Benavente, uno de los principales núcleos urbanos de la provincia de Zamora, suele reflejar tendencias electorales algo más competitivas que el conjunto del medio rural. Tradicionalmente, el Partido Popular ha tenido una fuerte presencia en la provincia, aunque el PSOE también ha logrado resultados significativos en el municipio en diferentes ciclos electorales.

La evolución del voto en Benavente permite observar el comportamiento del electorado urbano dentro de una provincia marcada por el peso del voto rural.