Resultados de las elecciones de Castilla y León 2026 en Ávila

Ávila renueva este 2026 su representación en las Cortes de Castilla y León en una provincia que reparte 7 procuradores dentro de un Parlamento autonómico compuesto por 81 escaños. Aunque su peso demográfico es moderado, el reparto abulense puede resultar relevante en escenarios de mayoría ajustada entre bloques.

La cita electoral llega cuatro años después de los comicios de 2022, celebrados entonces tras el adelanto de la legislatura. En esta ocasión, el proceso se desarrolla conforme al calendario ordinario.

Consulta a continuación los resultados oficiales en tiempo real en la provincia de Ávila: porcentaje de voto por candidatura, evolución del escrutinio y distribución de escaños.

Elecciones a las Cortes de Castilla y León - 15M Elecciones a las Cortes de Castilla y León - 15M ESCRUTINIO: 7,84% Actualizado a las: 20:34 Castilla y León

Ávila DATOS PACTOS Partido Escaños % Votos PP 4 45,17 3.138 VOX 1 19,66 1.366 PSOE 1 18,41 1.279 XAV 1 11,79 819 SALF 0 1,16 81 IU-MS-VQ 0 1,15 80 PODEMOS - AV 0 0,34 24 ESCAÑOS EN BLANCO 0 0,25 18 NUEVECYL 0 0,23 16 FE de las JONS 0 0,21 15 Cs 0 0,2 14 PACMA 0 0,18 13 PCAS-TC 0 0,14 10 * El número de escaños pasa de 81 a 82 al ganar uno la circunscripción de Segovia. Resumen del escrutinio: Participación: 70,52% +6.6 % Votos contabilizados: 7.024 7,84% Abstenciones: 2.935 29,47% Votos en blanco: 73 1,05% Votos nulos: 78 1,11%

Candidatos a las elecciones de Castilla y León 2026

El PP de Castilla y León afronta estas elecciones con el objetivo de revalidar el Gobierno autonómico, apoyándose en un discurso centrado en la estabilidad institucional, la gestión económica y el papel del medio rural. Por su parte, el PSOE concurre defendiendo un cambio de ciclo político en la comunidad, con especial énfasis en los servicios públicos, la cohesión territorial y la lucha contra la despoblación.

Vox aspira a mantener o reforzar su influencia como socio clave en la gobernabilidad, mientras que otras formaciones, tanto a la izquierda del PSOE como de ámbito autonómico o provincial, buscan conservar una representación que puede resultar determinante en la suma de mayorías.

Cuál es la mayoría absoluta en Castilla y León

Las Cortes de Castilla y León están formadas por 81 procuradores, por lo que la mayoría absoluta se sitúa en los 41 escaños. Alcanzar o superar esta cifra permite gobernar en solitario y sacar adelante los presupuestos sin necesidad de apoyos externos.

El reparto de escaños se realiza por circunscripciones provinciales -las nueve provincias de la comunidad- y mediante la aplicación de la Ley d'Hondt, un sistema que tiende a beneficiar a las formaciones con mayor implantación territorial y penaliza a los partidos con un voto más disperso.

Por este motivo, el umbral de los 41 procuradores se convierte en la referencia clave para analizar los posibles pactos postelectorales y la gobernabilidad de Castilla y León.

Reparto de escaños en Ávila

Ávila elige 7 representantes mediante el sistema D’Hondt, con una barrera electoral del 3% de los votos válidos emitidos en la provincia.

Al tratarse de una circunscripción de tamaño reducido, el sistema tiende a beneficiar de forma clara a las dos fuerzas más votadas. Para que una tercera o cuarta candidatura obtenga escaño, necesita concentrar un porcentaje significativo del voto provincial.

Calculadora de pactos

Cómo ha votado históricamente Ávila

Ávila ha mostrado históricamente un perfil claramente conservador en el ámbito autonómico. El Partido Popular ha mantenido una posición dominante durante décadas, especialmente en el medio rural, donde se concentra buena parte del censo provincial.

En 2022, el PP volvió a ser la fuerza más votada en la provincia, con el PSOE como segunda opción. Vox obtuvo representación en un contexto de concentración del voto de centro-derecha tras la desaparición de Ciudadanos respecto a la cita anterior.

En 2019, el escenario fue más fragmentado, con presencia de varias fuerzas en el reparto y un equilibrio más abierto que se simplificó en la siguiente convocatoria.