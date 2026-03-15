Resultados de las elecciones de Castilla y León 2026 en Astorga

Astorga analiza en las elecciones autonómicas de Castilla y León 2026 su posición dentro del mapa político leonés. Este municipio, uno de los más representativos del oeste de la provincia, participa en una convocatoria en la que los escaños se reparten a nivel provincial -León elige 13 procuradores en las Cortes-, aunque el comportamiento local permite detectar matices propios.

Cuatro años después de los comicios de 2022, celebrados tras el adelanto electoral, la cita de 2026 responde al calendario ordinario de la legislatura autonómica.

Consulta aquí los resultados oficiales en tiempo real en Astorga, con el porcentaje de voto por candidatura y la evolución del escrutinio.

Elecciones a las Cortes de Castilla y León - 15M Elecciones a las Cortes de Castilla y León - 15M ESCRUTINIO: 0% Actualizado a las: 20:21 Castilla y León

León

Astorga DATOS 2022 Partido Escaños % Votos PREPAL - 0 0 C. Bierzo - 0 0 U.P.L. - 0 0 P. ALANTRE - 0 0 PCTE - 0 0 SALF - 0 0 ESCAÑOS EN BLANCO - 0 0 PCAS-TC - 0 0 NUEVECYL - 0 0 PACMA - 0 0 Cs - 0 0 IU-MS-VQ - 0 0 VOX - 0 0 PODEMOS - AV - 0 0 PP - 0 0 PSOE - 0 0 * El número de escaños pasa de 81 a 82 al ganar uno la circunscripción de Segovia. Resumen del escrutinio: Participación: 0% -59.8 % Votos contabilizados: 0 0% Abstenciones: 0 0% Votos en blanco: 0 0% Votos nulos: 0 0%

Candidatos a las elecciones de Castilla y León 2026

El PP de Castilla y León afronta estas elecciones con el objetivo de revalidar el Gobierno autonómico, apoyándose en un discurso centrado en la estabilidad institucional, la gestión económica y el papel del medio rural. Por su parte, el PSOE concurre defendiendo un cambio de ciclo político en la comunidad, con especial énfasis en los servicios públicos, la cohesión territorial y la lucha contra la despoblación.

Vox aspira a mantener o reforzar su influencia como socio clave en la gobernabilidad, mientras que otras formaciones, tanto a la izquierda del PSOE como de ámbito autonómico o provincial, buscan conservar una representación que puede resultar determinante en la suma de mayorías.

Cuál es la mayoría absoluta en Castilla y León

Las Cortes de Castilla y León están formadas por 81 procuradores, por lo que la mayoría absoluta se sitúa en los 41 escaños. Alcanzar o superar esta cifra permite gobernar en solitario y sacar adelante los presupuestos sin necesidad de apoyos externos.

El reparto de escaños se realiza por circunscripciones provinciales -las nueve provincias de la comunidad- y mediante la aplicación de la Ley d'Hondt, un sistema que tiende a beneficiar a las formaciones con mayor implantación territorial y penaliza a los partidos con un voto más disperso.

Por este motivo, el umbral de los 41 procuradores se convierte en la referencia clave para analizar los posibles pactos postelectorales y la gobernabilidad de Castilla y León.

Reparto de escaños en León

León elige 13 procuradores mediante el sistema D’Hondt y con una barrera del 3% de los votos válidos en la provincia.

Al tener un número relevante de escaños, el sistema permite cierta proporcionalidad, aunque sigue favoreciendo a las fuerzas más votadas frente a las que se quedan cerca del umbral.

Calculadora de pactos

Cómo ha votado históricamente Astorga

Astorga ha mostrado tradicionalmente un comportamiento más equilibrado que el promedio rural leonés. Aunque el Partido Popular ha mantenido una posición sólida en la provincia, en este municipio el PSOE ha logrado resultados competitivos en distintos ciclos electorales.

La estructura demográfica y su papel como cabecera comarcal generan un escenario menos homogéneo que en municipios pequeños del entorno. En convocatorias anteriores, el reparto de voto entre PP y PSOE ha sido ajustado, con presencia también relevante de Vox desde 2019.

En 2022, el resultado en Astorga reflejó esa mayor competencia respecto a la media provincial.