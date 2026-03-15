Resultados de las elecciones de Castilla y León 2026 en Arévalo

Arévalo vuelve a pronunciarse en las elecciones autonómicas de Castilla y León 2026, en una jornada clave para medir el comportamiento electoral de uno de los municipios más relevantes de la provincia de Ávila.
Aunque en los comicios autonómicos la circunscripción es provincial y los escaños se reparten en el conjunto de Ávila, el resultado en Arévalo permite analizar tendencias políticas locales y comparar su comportamiento con el del resto del territorio abulense.
Consulta a continuación los resultados oficiales en tiempo real en Arévalo: porcentaje de voto por partido y evolución del escrutinio mesa a mesa.
Elecciones a las Cortes de Castilla y León - 15M
Elecciones a las Cortes de Castilla y León - 15M
ESCRUTINIO: 0%
Actualizado a las: 20:21
Resultado de las elecciones en
|Partido
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|Votos
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|ESCAÑOS EN BLANCO
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|FE de las JONS
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|PP
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|PSOE
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* El número de escaños pasa de 81 a 82 al ganar uno la circunscripción de Segovia.
|Resumen del escrutinio:
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Participación: 0%-64.0 %
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|Votos en blanco:
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Resultado de las elecciones en
Candidatos a las elecciones de Castilla y León 2026
El PP de Castilla y León afronta estas elecciones con el objetivo de revalidar el Gobierno autonómico, apoyándose en un discurso centrado en la estabilidad institucional, la gestión económica y el papel del medio rural. Por su parte, el PSOE concurre defendiendo un cambio de ciclo político en la comunidad, con especial énfasis en los servicios públicos, la cohesión territorial y la lucha contra la despoblación.
Vox aspira a mantener o reforzar su influencia como socio clave en la gobernabilidad, mientras que otras formaciones, tanto a la izquierda del PSOE como de ámbito autonómico o provincial, buscan conservar una representación que puede resultar determinante en la suma de mayorías.
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Cuál es la mayoría absoluta en Castilla y León
Las Cortes de Castilla y León están formadas por 81 procuradores, por lo que la mayoría absoluta se sitúa en los 41 escaños. Alcanzar o superar esta cifra permite gobernar en solitario y sacar adelante los presupuestos sin necesidad de apoyos externos.
El reparto de escaños se realiza por circunscripciones provinciales -las nueve provincias de la comunidad- y mediante la aplicación de la Ley d'Hondt, un sistema que tiende a beneficiar a las formaciones con mayor implantación territorial y penaliza a los partidos con un voto más disperso.
Por este motivo, el umbral de los 41 procuradores se convierte en la referencia clave para analizar los posibles pactos postelectorales y la gobernabilidad de Castilla y León.
Calculadora de pactos
Cómo ha votado históricamente Arévalo
Arévalo, como uno de los municipios con mayor población de la provincia, suele ofrecer un comportamiento ligeramente más competitivo que el conjunto del medio rural abulense.
En anteriores convocatorias autonómicas, el Partido Popular ha mantenido una posición dominante en el municipio, en línea con la tendencia provincial. No obstante, el PSOE ha logrado consolidar un suelo electoral relevante y reducir distancias en determinados ciclos, especialmente en contextos de mayor movilización.
En 2022, el PP fue la fuerza más votada en Arévalo, seguido del PSOE, mientras que Vox también obtuvo un respaldo significativo dentro del bloque conservador.