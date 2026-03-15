Resultados de las elecciones de Castilla y León 2026 en Aguilar de Campoo

Aguilar de Campoo vuelve a participar en unas elecciones autonómicas clave para el equilibrio político de Castilla y León. Este municipio del norte de Palencia, referente en la Montaña Palentina y con un perfil industrial relevante dentro de la provincia, ofrece tradicionalmente matices propios en el análisis electoral.

En los comicios autonómicos, los escaños se reparten a nivel provincial -Palencia elige 7 procuradores en las Cortes-, pero el comportamiento municipal permite observar diferencias entre el norte palentino y el eje de la capital.

Así, consulta a continuación los resultados oficiales en tiempo real en Aguilar de Campoo, con el porcentaje de voto por partido y la evolución del escrutinio.

Elecciones a las Cortes de Castilla y León - 15M Elecciones a las Cortes de Castilla y León - 15M ESCRUTINIO: 0% Actualizado a las: 20:19 Castilla y León

Palencia

Aguilar de Campoo DATOS 2022 Partido Escaños % Votos PANCAL-URCI - 0 0 VP - 0 0 ESPAÑA VACIADA - 0 0 MUNDO+JUSTO - 0 0 PCTE - 0 0 SALF - 0 0 ESCAÑOS EN BLANCO - 0 0 PCAS-TC - 0 0 PACMA - 0 0 IU-MS-VQ - 0 0 VOX - 0 0 PODEMOS - AV - 0 0 FE de las JONS - 0 0 PP - 0 0 PSOE - 0 0 * El número de escaños pasa de 81 a 82 al ganar uno la circunscripción de Segovia. Resumen del escrutinio: Participación: 0% -61.7 % Votos contabilizados: 0 0% Abstenciones: 0 0% Votos en blanco: 0 0% Votos nulos: 0 0%

Candidatos a las elecciones de Castilla y León 2026

El PP de Castilla y León afronta estas elecciones con el objetivo de revalidar el Gobierno autonómico, apoyándose en un discurso centrado en la estabilidad institucional, la gestión económica y el papel del medio rural. Por su parte, el PSOE concurre defendiendo un cambio de ciclo político en la comunidad, con especial énfasis en los servicios públicos, la cohesión territorial y la lucha contra la despoblación.

Vox aspira a mantener o reforzar su influencia como socio clave en la gobernabilidad, mientras que otras formaciones, tanto a la izquierda del PSOE como de ámbito autonómico o provincial, buscan conservar una representación que puede resultar determinante en la suma de mayorías.

Cuál es la mayoría absoluta en Castilla y León

Las Cortes de Castilla y León están formadas por 81 procuradores, por lo que la mayoría absoluta se sitúa en los 41 escaños. Alcanzar o superar esta cifra permite gobernar en solitario y sacar adelante los presupuestos sin necesidad de apoyos externos.

El reparto de escaños se realiza por circunscripciones provinciales -las nueve provincias de la comunidad- y mediante la aplicación de la Ley d'Hondt, un sistema que tiende a beneficiar a las formaciones con mayor implantación territorial y penaliza a los partidos con un voto más disperso.

Por este motivo, el umbral de los 41 procuradores se convierte en la referencia clave para analizar los posibles pactos postelectorales y la gobernabilidad de Castilla y León.

Reparto de escaños en León

León elige 13 procuradores mediante el sistema D’Hondt y con una barrera del 3% de los votos válidos en la provincia.

Al tener un número relevante de escaños, el sistema permite cierta proporcionalidad, aunque sigue favoreciendo a las fuerzas más votadas frente a las que se quedan cerca del umbral.

Calculadora de pactos

Cómo ha votado históricamente Aguilar de Campoo

Aguilar de Campoo presenta un perfil más competitivo que muchos municipios rurales de la provincia. Aunque el Partido Popular ha mantenido históricamente una posición dominante en Palencia, en este municipio el PSOE ha conseguido resultados relevantes en distintos ciclos electorales.

El carácter industrial y su función como cabecera comarcal influyen en un reparto del voto menos homogéneo que en zonas más despobladas del sur provincial. Desde 2019, Vox también ha logrado consolidar presencia como tercera fuerza.

En 2022, el resultado reflejó esa dinámica: ventaja del PP, pero con distancias más ajustadas que en el promedio rural palentino.