A qué hora abren los colegios electorales en las elecciones de Castilla y León 2026

Según establece la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), en España los colegios electorales abren sus puertas a las 9:00 horas y permanecen abiertos hasta las 20:00 horas, para que todos los ciudadanos censados puedan ejercer su derecho al voto.

La elección del momento para ir a votar es algo muy personal, ya que no existe una hora ideal que valga para todos. Sin embargo, si lo que se busca es evitar aglomeraciones y disfrutar de una experiencia más ágil y relajada, los patrones de participación en anteriores jornadas electorales en España señalan algunas franjas horarias especialmente recomendables:

A primera hora (9:00–10:00): suele ser un momento muy fluido: el colegio acaba de abrir y aún no se han formado colas.

A media mañana (11:30–13:00): otra franja bastante cómoda, cuando ya ha pasado el pico inicial y antes de la hora de comer.

Media tarde (16:30–18:00): normalmente baja la afluencia tras la comida y antes del último empujón del día.

Por contra, algunas horas que es preferible evitar son de 14:00 a 16:00, puesto que muchas personas votan antes o después de comer; y de 19:00 a 20:00, ya que es la franja con más colas, porque mucha gente lo deja para el final.

¿Se puede votar con el DNI caducado?

Si llegas al colegio electoral y te das cuenta de que tienes el Documento Nacional de Identidad (DNI) caducado, podrás ejercer tu derecho al sufragio igualmente. Eso sí, siempre y cuando presentes el original y no una fotocopia. En muchas ocasiones personas ancianas llevan encima una copia del DNI, en vez del original. Por lo que es importante que sus amigos y familiares les recuerden que deben ir a votar con el DNI original.

De la misma manera, el carnet de conducir (físico o digital) y el pasaporte también son alternativas válidas para que el Presidente de la mesa electoral se asegure de quién eres y te permita ejercer el voto. Al igual que con el DNI, aunque estén caducados, se pueden presentar mientras sean documentos auténticos.

Cómo saber dónde tengo que votar

Desde la Oficina del Censo Electoral envían las tarjetas censales a todos los ciudadanos con derecho a voto mediante correo postal. En esta tarjeta, se indica cuál es la mesa y el colegio electoral al que deben dirigirse, pero en el caso de que te hayas mudado recientemente y no has recibido la tarjeta censal, puedes consultar a través de la página web del INE. Debe seguir estos pasos: