Cómo saber dónde votar en las elecciones de Castilla y León 2026

Este domingo 15 de marzo, más de dos millones de personas están llamadas a las urnas. Según establece la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), en España los colegios electorales abren sus puertas a las 9:00 horas y permanecen abiertos hasta las 20:00 horas, para que todos los ciudadanos censados puedan ejercer su derecho al voto.

Repasamos cómo puedes ver cuál es tu colegio electoral para poder ir a votar:

Cómo saber la mesa electoral en la que tengo que votar

Hay tres maneras de conocer el colegio electoral y la mesa en la que tienes que ir a votar en las próximas elecciones del 15 de marzo:

La tarjeta censal: este documento lo envía la Oficina del Censo Electoral a cada elector. En ella aparece el nombre y dirección del elector, el lugar donde debe votar y el número de mesa, así como la sección y el distrito en el que se encuentra la urna, en la que podrá votar.

Servicio de consulta de la Oficina del Censo Electoral: a través del sistema Cl@ve, podrás comprobar los datos de tu inscripción en el censo y te indicarán el local electoral que te corresponde. En caso de no poder acceder a la información con la certificación electrónica, puedes hacerlo en tu Ayuntamiento, en la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral o a través del siguiente número de teléfono: 900343232.

A través del Instituto Nacional de Estadística (INE): cuenta con un portal en el que, introduciendo los datos que te piden, se puede consultar a qué mesa electoral debes ir para votar. Puedes acceder siguiendo estos pasos:

Acceder a la página web del INE e ir al apartado 'Censo electoral'.

A continuación verás todos los trámites disponibles. Debes fijarte en las opciones de ‘Elecciones a las Cortes de Castilla y León del 15 de marzo de 2026’ y clicar en ‘Consulta de mesas y locales electorales’.

Una vez ahí, deberás rellenar los campos necesarios y podrás hacer la consulta para ver dónde debes ir a votar. Ten en cuenta que para hacer esta consulta se utiliza el sistema de autenticación Cl@ve.

¿A qué hora cierran los colegios electorales?

Los colegios electorales estarán abiertos durante prácticamente todo el día en el País Vasco, y sus ciudadanos podrán ejercer su derecho al voto hasta las 20:00 horas, momento en el que se produce el cierre.