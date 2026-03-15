Podemos apunta a la causa del desastre en las elecciones de Castilla y León: "Ha sido un error"

Podemos ha reconocido sin rodeos el mal resultado obtenido en las elecciones autonómicas de Castilla y León y ha señalado la división de la izquierda como uno de los factores que explican el fracaso.

El candidato de la formación morada a la Presidencia de la Junta, Miguel Ángel Llamas, ha calificado los resultados de su partido como "desastrosos" y asegura que no haber logrado una candidatura conjunta con otras fuerzas del espacio político a la izquierda del PSOE ha sido "un error".

En estos comicios, tanto Podemos como IU-Movimiento Sumar-Verdes Equo han concurrido por separado y ninguna de las dos candidaturas ha logrado representación en las Cortes de Castilla y León. En el caso de Podemos, la formación se queda sin procuradores por primera vez desde 2015 y además no alcanza ni el 1% de los votos.

A punto de concluir el escrutinio, Llamas ha hecho una "valoración negativa" de la jornada electoral, que a su juicio consolida la "continuidad" de la victoria del bloque de derechas en la comunidad.

En lo que respecta a su propio partido, el candidato ha sido especialmente contundente al analizar el resultado. "El resultado es inapelable, es negativo y no se puede valorar de otra manera". Dado que su implicación personal en la campaña ha sido, según dijo, "total", asegura que asume también "la responsabilidad total".

Autocrítica y reconstrucción

Pese a la dureza del diagnóstico, Llamas señaló que ahora se abre una etapa de reflexión interna. A su juicio, será necesario "hacer balance, hacer autocrítica y un análisis riguroso y sólido para intentar mejorar".

El candidato también ha insistido en que la falta de una lista unitaria ha pesado en el resultado electoral. "Ya dije en su momento, cuando no conseguimos esa unidad, que era un error, y creo que me reafirmo en ello".

Además, apunta a otro posible factor que habría perjudicado a su formación: el voto útil hacia el PSOE. Según dice, parte del electorado progresista podría haber concentrado su apoyo en los socialistas ante el riesgo de una victoria clara del bloque de derechas.

A pesar del revés electoral, Llamas ha querido destacar algunos elementos que considera positivos dentro del partido. En Podemos existen "liderazgos emergentes en las provincias" y "gente joven empujando", lo que, a su juicio, permitirá iniciar una recuperación política.

Por ello, se ha mostrado convencido de que, "a pesar del desastroso resultado de hoy", la formación morada logrará recomponerse en el futuro.