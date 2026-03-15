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Los resultados de SALF en las elecciones en Castilla y León: el partido de Alvise en sus segundas autonómicas

El partido representado por Lucía Echevarrieta se queda sin representación.

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Javier Matiacci

Madrid |

Lucía Echevarrieta, candidata de SALF a la JUnta de Castilla y León, con el líder del partido, Luis 'Alvise' Pérez.
Lucía Echevarrieta, candidata de SALF a la JUnta de Castilla y León, con el líder del partido, Luis 'Alvise' Pérez. | Europa Press

La formación política Se Acabó La Fiesta (SALF), liderada por el eurodiputado Luis Alvise Pérez, se queda con 0 procuradores en las elecciones de Castilla y León de 2026. Con el 97% del escrutinio, el partido obtiene el 1,4% de los votos, lo que se traduce en 17.050 papeletas en toda la comunidad.

De esta forma, la candidatura de SALF vuelve a quedarse sin representación parlamentaria en unos comicios autonómicos. Tras su primera experiencia en Aragón, donde tampoco logró entrar en las Cortes, la formación de Alvise repite resultado en Castilla y León y queda muy lejos de los porcentajes necesarios para aspirar a un escaño.

La participación en Castilla y León supone la segunda prueba autonómica para el partido tras irrumpir en la política española en las elecciones europeas de 2024. En aquel momento, Alvise logró dos eurodiputados, aunque ambos han terminado enfrentados con el líder de la formación y han llegado a denunciarle ante el Tribunal Supremo por presunto acoso en redes sociales.

SALF ya había concurrido previamente a las elecciones de Aragón, donde también se quedó sin representación pese a situarse cerca del umbral necesario para aspirar a entrar en las Cortes autonómicas. Con estos resultados, el partido sigue sin lograr su primer escaño en un parlamento regional.

Elecciones a las Cortes de Castilla y León - 15M

Elecciones a las Cortes de Castilla y León - 15M

ESCRUTINIO: 97,96%

Actualizado a las: 22:36

      • Castilla y León

      Resultado de las elecciones en

      Valladolid Burgos Salamanca León Palencia Zamora Ávila Segovia Soria Ponferrada
      DATOS
      PACTOS
      Partido Escaños % Votos
      PP 33 35,47 431.975
      PSOE 30 30,78 374.924
      VOX 14 18,9 230.176
      U.P.L. 3 4,33 52.756
      XAV 1 0,9 11.024
      SY 1 0,71 8.728
      IU-MS-VQ 0 2,23 27.188
      SALF 0 1,4 17.100
      PODEMOS - AV 0 0,74 9.099
      PACMA 0 0,4 4.946
      ESCAÑOS EN BLANCO 0 0,38 4.679
      Cs 0 0,34 4.241
      NUEVECYL 0 0,34 4.167
      VBM 0 0,28 3.521
      PCAS-TC 0 0,24 3.022
      ESPAÑA VACIADA 0 0,24 2.948
      C. Bierzo 0 0,15 1.940
      PCTE 0 0,13 1.673
      VP 0 0,13 1.629
      MUNDO+JUSTO 0 0,12 1.536
      PREPAL 0 0,07 862
      FE de las JONS 0 0,06 769
      P. ALANTRE 0 0,03 371
      PANCAL-URCI 0 0,02 286
      SAE 0 0,01 104

      * El número de escaños pasa de 81 a 82 al ganar uno la circunscripción de Segovia.

      Tabla que contiene el resumen del escrutinio
      Resumen del escrutinio:

      Participación: 65,63%

      +2.2 %
      Votos contabilizados: 1.233.843 97,96%
      Abstenciones: 645.886 34,36%
      Votos en blanco: 18.066 1,48%
      Votos nulos: 16.113 1,3%

      Resultado de las elecciones en

      Valladolid Burgos Salamanca León Palencia Zamora Ávila Segovia Soria Ponferrada

      ¿Quién es Lucía Echevarrieta?

      La candidata de SALF en Castilla y León es Lucía Echevarrieta, miembro de la dirección nacional del partido y abogada con despacho en Burgos. Especialista en Derecho Administrativo, Civil y Bancario, también preside desde hace unos meses la Agrupación de Jóvenes Empresarios de Burgos y forma parte de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de esa ciudad.

      Según explicó el propio Alvise al presentar la candidatura, el resto de la lista está formada por perfiles procedentes del sector privado, con entre 15 y 25 años de experiencia profesional y sin trayectoria política previa.

      El líder de SALF ha defendido en varias ocasiones que su proyecto busca presentarse como una alternativa a los partidos tradicionales con candidaturas integradas por profesionales alejados de la política institucional. Sin embargo, por ahora la formación no ha logrado trasladar ese discurso a resultados electorales en las elecciones autonómicas.

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