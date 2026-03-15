Los resultados de SALF en las elecciones en Castilla y León: el partido de Alvise en sus segundas autonómicas

La formación política Se Acabó La Fiesta (SALF), liderada por el eurodiputado Luis Alvise Pérez, se queda con 0 procuradores en las elecciones de Castilla y León de 2026. Con el 97% del escrutinio, el partido obtiene el 1,4% de los votos, lo que se traduce en 17.050 papeletas en toda la comunidad.
De esta forma, la candidatura de SALF vuelve a quedarse sin representación parlamentaria en unos comicios autonómicos. Tras su primera experiencia en Aragón, donde tampoco logró entrar en las Cortes, la formación de Alvise repite resultado en Castilla y León y queda muy lejos de los porcentajes necesarios para aspirar a un escaño.
La participación en Castilla y León supone la segunda prueba autonómica para el partido tras irrumpir en la política española en las elecciones europeas de 2024. En aquel momento, Alvise logró dos eurodiputados, aunque ambos han terminado enfrentados con el líder de la formación y han llegado a denunciarle ante el Tribunal Supremo por presunto acoso en redes sociales.
SALF ya había concurrido previamente a las elecciones de Aragón, donde también se quedó sin representación pese a situarse cerca del umbral necesario para aspirar a entrar en las Cortes autonómicas. Con estos resultados, el partido sigue sin lograr su primer escaño en un parlamento regional.
Elecciones a las Cortes de Castilla y León - 15M
Elecciones a las Cortes de Castilla y León - 15M
ESCRUTINIO: 97,96%
Actualizado a las: 22:36
Resultado de las elecciones en
|Partido
|Escaños
|%
|Votos
|PP
|33
|35,47
|431.975
|PSOE
|30
|30,78
|374.924
|VOX
|14
|18,9
|230.176
|U.P.L.
|3
|4,33
|52.756
|XAV
|1
|0,9
|11.024
|SY
|1
|0,71
|8.728
|IU-MS-VQ
|0
|2,23
|27.188
|SALF
|0
|1,4
|17.100
|PODEMOS - AV
|0
|0,74
|9.099
|PACMA
|0
|0,4
|4.946
|ESCAÑOS EN BLANCO
|0
|0,38
|4.679
|Cs
|0
|0,34
|4.241
|NUEVECYL
|0
|0,34
|4.167
|VBM
|0
|0,28
|3.521
|PCAS-TC
|0
|0,24
|3.022
|ESPAÑA VACIADA
|0
|0,24
|2.948
|C. Bierzo
|0
|0,15
|1.940
|PCTE
|0
|0,13
|1.673
|VP
|0
|0,13
|1.629
|MUNDO+JUSTO
|0
|0,12
|1.536
|PREPAL
|0
|0,07
|862
|FE de las JONS
|0
|0,06
|769
|P. ALANTRE
|0
|0,03
|371
|PANCAL-URCI
|0
|0,02
|286
|SAE
|0
|0,01
|104
* El número de escaños pasa de 81 a 82 al ganar uno la circunscripción de Segovia.
|Resumen del escrutinio:
|
Participación: 65,63%+2.2 %
|Votos contabilizados:
|1.233.843
|97,96%
|Abstenciones:
|645.886
|34,36%
|Votos en blanco:
|18.066
|1,48%
|Votos nulos:
|16.113
|1,3%
Resultado de las elecciones en
¿Quién es Lucía Echevarrieta?
La candidata de SALF en Castilla y León es Lucía Echevarrieta, miembro de la dirección nacional del partido y abogada con despacho en Burgos. Especialista en Derecho Administrativo, Civil y Bancario, también preside desde hace unos meses la Agrupación de Jóvenes Empresarios de Burgos y forma parte de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de esa ciudad.
Según explicó el propio Alvise al presentar la candidatura, el resto de la lista está formada por perfiles procedentes del sector privado, con entre 15 y 25 años de experiencia profesional y sin trayectoria política previa.
El líder de SALF ha defendido en varias ocasiones que su proyecto busca presentarse como una alternativa a los partidos tradicionales con candidaturas integradas por profesionales alejados de la política institucional. Sin embargo, por ahora la formación no ha logrado trasladar ese discurso a resultados electorales en las elecciones autonómicas.