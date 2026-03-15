Cómo han ido las predicciones del CIS de Tezanos en las elecciones de Castilla y León

El resultado de las elecciones autonómicas de Castilla y León permite ya comparar las previsiones del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), dirigido por José Félix Tezanos, con los datos del escrutinio. El sondeo preelectoral situaba al PP como primera fuerza y apuntaba a una mejora del PSOE, aunque con algunos desajustes respecto al resultado final.

Con el 90,2% de los votos contabilizados, el PP de Alfonso Fernández Mañueco ha ganado las elecciones con 33 escaños, dos más que en los anteriores comicios. El PSOE de Carlos Martínez obtiene 30, también mejorando su resultado previo, mientras que Vox logra 14 procuradores.

Los aciertos del CIS

El estudio preelectoral del CIS estimaba para el PP un 33,4% del voto y una horquilla de entre 28 y 38 escaños, por lo que el resultado final de 33 procuradores encaja dentro de ese rango previsto.

Para el PSOE, el organismo público calculaba un 32,3% de los votos y entre 26 y 35 escaños, una previsión que también coincide con el resultado obtenido por los socialistas, que finalmente se sitúan en 30 representantes.

En el caso de Vox, el CIS proyectaba un 16,1% de voto y entre 11 y 19 escaños, una estimación que igualmente se ajusta al resultado final, ya que la formación alcanza 14 parlamentarios en las Cortes autonómicas.

El sondeo también anticipaba presencia para los partidos provinciales. Unión del Pueblo Leonés aparecía con una estimación de 2 a 4 escaños, y finalmente logra 3 procuradores, dentro del intervalo previsto.

Para Por Ávila y Soria Ya, el CIS señalaba una horquilla de 0 a 1 escaño, lo que también coincide con el resultado final: ambos partidos conservan un representante en las Cortes.

Donde la encuesta no se ha confirmado es en la posible entrada de fuerzas a la izquierda del PSOE. El CIS otorgaba a IU-Movimiento Sumar-Verdes Equo entre 0 y 4 escaños, pero finalmente estas candidaturas, al igual que Podemos, quedan fuera del parlamento autonómico.

En conjunto, el estudio del CIS acertó en el orden de fuerzas y en las horquillas de escaños de los principales partidos, aunque ha sobreestimado las posibilidades de representación de algunas formaciones minoritarias. El resultado final deja al PP como ganador con 33 escaños, lejos de la mayoría absoluta, lo que obligará a Mañueco a negociar previsiblemente con Vox para poder revalidar la presidencia de la Junta.