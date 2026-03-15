Rafa Latorre ve una clave en el buen resultado del PSOE y Carlos Martínez: "Ha demostrado cierta autonomía respecto a Sánchez"

El análisis de los resultados electorales en Castilla y León deja varias lecturas, pero una de las más llamativas es el desempeño del PSOE. A pesar de que el PP vuelve a imponerse y de que el bloque de la derecha supera con claridad el 50% de los votos, el candidato socialista Carlos Martínez ha logrado mejorar las expectativas sobre el resultado de su partido. Para Rafa Latorre, hay un factor que explica en parte ese comportamiento electoral.

En su análisis, el director de La Brújula ha subrayado que el PSOE ha obtenido un resultado mejor del que cabía esperar en un contexto claramente favorable a la derecha. "La derecha va a superar el 50%. Entonces, la posibilidad de que haya un gobierno de izquierdas es remotísima", explica.

Con el 67% de los votos escrutados, el PP ganaría las elecciones con 33 escaños en las Cortes de Castilla y León, dos más que en 2022. El PSOE se situaría en segundo lugar con 30 procuradores, también dos más, mientras que Vox obtendría 14, uno más que en los anteriores comicios.

En este escenario, Latorre considera que el PSOE ha conseguido limitar daños y mejorar su representación gracias, en parte, al perfil del candidato socialista. "No es un mal resultado", afirma y señala lo que marca la diferencia respecto a otros territorios.

Según ha asegurado, Carlos Martínez ha proyectado una imagen menos vinculada al liderazgo nacional del partido. "Quizás un candidato que ha demostrado una cierta autonomía respecto de Pedro Sánchez".

El periodista ha recordado además que el aspirante socialista llegó incluso a cuestionar algunos planteamientos del Gobierno durante la campaña electoral. "En sus mensajes electorales se atrevió a desafiar algunas de las líneas generales del sanchismo", ha comentado.

Entre esas discrepancias ha mencionado el debate sobre la lista más votada y la financiación autonómica. A su juicio, ese distanciamiento estratégico ha podido jugar a favor del candidato socialista.

"El que no se le haya asociado demasiado con Ferraz yo creo que ha sido un activo para Carlos Martínez", concluye Latorre.

Castigo al bloqueo

Para el PP, en cambio, el resultado consolida su victoria sin que Vox alcance una posición determinante. Latorre ha señalado que para los populares el dato más relevante es que la formación de Santiago Abascal no ha superado el 20% de los votos, un umbral que habría complicado más la aritmética parlamentaria.

En cualquier caso, el periodista considera que Vox también tendrá que analizar su resultado. En su opinión, parte de la explicación puede encontrarse en el desgaste derivado de negociaciones en Extremadura y Aragón.