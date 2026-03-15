Carlos Martínez (PSOE) no se conforma con el resultado y augura repetición electoral: "Hay partido de vuelta"

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez, ha dejado patente que no se conforma con el resultado de elecciones autonómicas, en las que ha subido dos escaños hasta los 30, y ha apuntado la posibilidad de una repetición electoral.

"Al lío, que hay partido de vuelta", ha dicho en su comparecencia para valorar los resultados en referencia al panorama que se abre tras las elecciones en la Comunidad, ya que PP y Vox tendrán que llegar a acuerdos para formar gobierno. "Mucho me temo que nos vamos a ver dentro de poco", ha apuntado. ´

"Hoy Vox tiene que decidir qué quiere ser de mayor y le han dicho que si quiere seguir siendo la muleta de la derecha tiene sus días contados". El candidato del PSOE ha pedido "no poner el foco en el PSOE, que va a ejercer la responsabilidad" y estar "muy atentos a lo que pueda suceder en la negociación estos días"

Asimismo, Martínez se ha mostrado "contento" porque el PSOE ha subido dos representantes más que en las elecciones de 2022. "Nos daban por amortizados", ha ironizado.

Martínez ya pronosticaba un buen resultado antes de empezar el escrutinio

El alcalde de Soria ha seguido desde un hotel de la capital la noche electoral acompañado de Daniel De la Rosa, secretario de Organización de la federación; Javier Muñoz, adjunto a Organización; Luis Rey, secretario provincial y diputado en el Congreso; Esther Pérez, número dos de la lista por Soria, y Ana Alegre, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Soria.

A su llegada se mostró confiado en tener un buen resultado, según fuentes socialistas presenciales. "Vamos a romper los sondeos como dice el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, a dar la sorpresa", insistió el líder territorial a su entrada.

Resultados de las elecciones

Con el 99% de los votos escrutados, el PP ha ganado las elecciones con 33 escaños, aunque lejos de la mayoría absoluta (42). El PSOE ha revertido la tendencia a la baja de Extremadura y Aragón y ha mejorado los sondeos, pasando a conseguir dos escaños más que hace cuatro años.

En cuanto a Vox, aunque ha llegado a los 14 procuradores -uno más de los que tenía- se ha quedado lejos de los 17-19 que les auguraban los sondeos y no logra romper la barrera del 20%. Por su parte, Unión del Pueblo Leonés (UPL) y Por Ávila mantienen sus representantes, tres y uno, respectivamente.

Soria Ya ha protagonizado la cara amarga de la noche, ya que pierde dos escaños y se queda solo en uno. Por su parte, Ciudadanos y Podemos pierden el escaño que tenían y en estos cuatro años que vienen no tendrán representación. IU-Sumar, por otro lado, no ha conseguido entrar en el Gobierno.