El PSOE de Pilar Alegría se hunde en Aragón con el peor resultado de su historia

Lo previsto es lo que ha ocurrido. El Partido Socialista ha visto mermada su presencia en la Asamblea de Aragón como pronosticaban los sondeos y se queda con 18 escaños, cinco menos que en las pasadas elecciones. La exministra abandonó el Gobierno de Pedro Sánchez para dirigir un barco que ha naufragado de lleno. Esta misma mañana, Pilar Alegría se mostraba "ilusionada" después de votar señalando que "hasta el día acompaña".

El hundimiento del PSOE se refleja de forma contundente en el porcentaje de voto. La candidatura encabezada por Pilar Alegría ha obtenido en torno al 24,3% de los sufragios, lo que convertiría estos comicios en el peor resultado de la historia del socialismo en unas elecciones aragonesas. La cifra no solo queda muy por debajo de las expectativas de la dirección del partido, sino que empeora incluso el mínimo histórico, el 27,4 % logrado en 2015 bajo el liderazgo de Javier Lambán.

Pilar Alegría se enfrentaba ante un reto complicado, con la necesidad de movilizar a un electorado más amplio pero menos constante. En las elecciones de Extremadura, la participación fue extremadamente baja y provocó la debacle del Partido Socialista. Su posición dependía, como ella afirmaba esta misma mañana, de la alta participación de sus votantes. "En una jornada tan importante para nuestra comunidad autónoma pido hacer un llamamiento a esa movilización, a esa participación y a esa responsabilidad por parte de todos los aragoneses", declaraba la representante del PSOE. A pesar de la alta participación, el resultado ha sido pésimo para la formación.

Declaraciones de Pilar Alegría tras la debacle

La exministra ha comparecido tras conocerse los resultados electorales, centrándose principalmente en el auge de Vox. "El PP es aún más rehén en esta comunidad de la ultraderecha, y cuando la ultraderecha avanza seguramente los más perjudicados sean los aragoneses y las aragonesas", declaraba Alegría. Ante el horizonte dudoso al que se enfrenta el Partido Socialista, ha asegurado que su formación será "una oposición que va a seguir velando por la defensa de los servicios públicos y el respeto y la convivencia como valores fundamentales que siempre nos han definido a los aragoneses".

También ha asumido el mal resultado, manteniendo que "nos hacemos cargo del papel que nos corresponde. Desde mañana mismo vamos a liderar la oposición en esta comunidad, una oposición vigilante, seria y responsable", ha explicado. "El resultado no es el resultado que hubiera querido el PSOE, no es un buen resultado, de hecho cualquier resultado que no nos permita gobernar, conformar gobierno, nunca será un buen resultado", concluía.

Causas del hundimiento

Pedro Sánchez y Pilar Alegría durante la campaña electoral | Getty Images

La situación deja al PSOE en una posición de debilidad en la Asamblea aragonesa. El resultado se puede interpretar como un voto de castigo contra las políticas del Gobierno central, así como una expresión del descontento social por la percepción de estancamiento del proyecto socialista. Como explicaba Ignacio Urquizo a Carlos Alsina en Más de Uno, "Aragón es nuestro Ohio", es decir, quien gana en Aragón, gana en las elecciones generales, tal y como ocurre en Estados Unidos con el estado de Ohio. Siguiendo los resultados obtenidos en estas elecciones de Aragón, se puede trasladar esta situación a la política nacional donde el PSOE se vería realmente perjudicado.

Las pasadas elecciones autonómicas en Extremadura, acompañadas de estas en Aragón, señalan un problema evidente en Ferraz: la desafección política y la fatiga democrática también deciden elecciones.