Alegría asume que el resultado del PSOE no es bueno y promete una oposición responsable

La candidata del PSOE a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Pilar Alegría, ha reconocido que el resultado de las elecciones autonómicas, en las que ha obtenido 18 diputados, cinco menos que en las anteriores, no es bueno y que desde mañana liderarán la oposición en las Cortes, que será "seria, vigilante y responsable".

Arropada por miembros de la ejecutiva, Alegría ha dicho que ha felicitado al ganador de las elecciones, el popular Jorge Azcón, por teléfono, y que estas elecciones, que no estaban en la agenda de los aragoneses, han hecho al PP "más rehén de la ultraderecha" en esta comunidad. "Y cuando la ultraderecha avanza, los más perjudicados son los aragoneses", ha ahondado.

Mínimo histórico

Alegría, que ha igualado el mínimo histórico de 18 diputados que logró en 2015 Javier Lambán, ha lamentado que Azcón haya antepuesto la estrategia política en estas elecciones.

Elecciones a las Cortes de Aragón - 8F Elecciones a las Cortes de Aragón - 8F ESCRUTINIO: 98,77% Actualizado a las: 23:03 Aragón DATOS PACTOS Partido % Votos PP 34,26 224.797 PSOE 24,29 159.366 VOX 17,88 117.347 CHA 9,73 63.875 EXISTE 3,55 23.320 IU- MOVIMIENTO SUMAR 2,94 19.290 SALF 2,74 17.983 PAR 1,24 8.161 PODEMOS -AV 0,94 6.206 ESCAÑOS EN BLANCO 0,63 4.148 PACMA 0,4 2.638 MUNDO+JUSTO 0,07 509 PCTE 0,07 494 COALICIÓN ARAGONESA 0,06 440 ETXSBC 0,03 225 Resumen del escrutinio: Participación: 67,57% -1.3 % Votos contabilizados: 662.131 98,77% Abstenciones: 317.661 32,42% Votos en blanco: 7.166 1,09% Votos nulos: 6.166 0,93%

"No es el resultado que queríamos, pero vamos a seguir defendiendo Aragón" y a hacer una oposición "seria y responsable" desde la que seguirá luchando, ha dicho, por la defensa de los servicios públicos y por el respeto y convivencia como valores fundamentales.

Alegría ha mostrado su confianza en que los socialistas volverán a recuperar la confianza de los aragoneses en las próximas elecciones si se comportan como opción progresista mayoritaria.