Alegría asume que el resultado del PSOE no es bueno y promete una oposición responsable

La candidata del PSOE en las elecciones de Aragón ha salido tras los resultados de los comicios para valorar unos resultados paupérrimos para los socialistas.

El PSOE de Pilar Alegría se hunde en Aragón con el peor resultado de su historia

La candidata del PSOE a la Presidencia al Gobierno de Aragón, Pilar Alegría, tras el cierre de la noche electoral.
La candidata del PSOE a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Pilar Alegría, ha reconocido que el resultado de las elecciones autonómicas, en las que ha obtenido 18 diputados, cinco menos que en las anteriores, no es bueno y que desde mañana liderarán la oposición en las Cortes, que será "seria, vigilante y responsable".

Arropada por miembros de la ejecutiva, Alegría ha dicho que ha felicitado al ganador de las elecciones, el popular Jorge Azcón, por teléfono, y que estas elecciones, que no estaban en la agenda de los aragoneses, han hecho al PP "más rehén de la ultraderecha" en esta comunidad. "Y cuando la ultraderecha avanza, los más perjudicados son los aragoneses", ha ahondado.

Mínimo histórico

Alegría, que ha igualado el mínimo histórico de 18 diputados que logró en 2015 Javier Lambán, ha lamentado que Azcón haya antepuesto la estrategia política en estas elecciones.

Elecciones a las Cortes de Aragón - 8F

ESCRUTINIO: 98,77%

Actualizado a las: 23:03

      • Aragón

      Resultado de las elecciones en

      Zaragoza Huesca Teruel Calatayud Utebo Monzón Barbastro Ejea de los Caballeros Alcañiz Fraga
      DATOS
      PACTOS
      Partido % Votos
      PP 34,26 224.797
      PSOE 24,29 159.366
      VOX 17,88 117.347
      CHA 9,73 63.875
      EXISTE 3,55 23.320
      IU- MOVIMIENTO SUMAR 2,94 19.290
      SALF 2,74 17.983
      PAR 1,24 8.161
      PODEMOS -AV 0,94 6.206
      ESCAÑOS EN BLANCO 0,63 4.148
      PACMA 0,4 2.638
      MUNDO+JUSTO 0,07 509
      PCTE 0,07 494
      COALICIÓN ARAGONESA 0,06 440
      ETXSBC 0,03 225

      Tabla que contiene el resumen del escrutinio
      Resumen del escrutinio:

      Participación: 67,57%

      -1.3 %
      Votos contabilizados: 662.131 98,77%
      Abstenciones: 317.661 32,42%
      Votos en blanco: 7.166 1,09%
      Votos nulos: 6.166 0,93%

      Resultado de las elecciones en

      Zaragoza Huesca Teruel Calatayud Utebo Monzón Barbastro Ejea de los Caballeros Alcañiz Fraga

      "No es el resultado que queríamos, pero vamos a seguir defendiendo Aragón" y a hacer una oposición "seria y responsable" desde la que seguirá luchando, ha dicho, por la defensa de los servicios públicos y por el respeto y convivencia como valores fundamentales.

      Alegría ha mostrado su confianza en que los socialistas volverán a recuperar la confianza de los aragoneses en las próximas elecciones si se comportan como opción progresista mayoritaria.

