Por qué hay un minuto de silencio en el Francia - España de semifinales del Mundial

La FIFA ha autorizado la realización de un minuto de silencio antes de las semifinal del Mundial 2026 entre Francia y España, como homenaje por el décimo aniversario del atentado ocurrido en Niza el 14 de julio de 2016, en el que fallecieron 86 personas de 19 nacionalidades.

Esto ha sido confirmado por el presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien se pronunció en redes sociales para dar "gracias al presidente de la FIFA por haber respondido a la petición de Francia y de todos los franceses que se han movilizado", y finalizó con "nunca olvidaremos".

Se ha conocido que el alcalde de Niza, Éric Ciotti, envió una carta a la FIFA y a la Federación Francesa de Fútbol para solicitar que se realizara un minuto de silencio antes de comenzar el partido que se disputará en el Estadio de Dallas. En el mensaje, publicado en redes sociales, pidió que este gesto sirviera como "homenaje" a las víctimas, a sus familiares y a todas las personas afectadas por esta tragedia. Según explicó, este minuto de silencio representaría los valores de "fraternidad, paz, respeto y unidad" que la FIFA busca promover en todo el mundo.

Los actos conmemorativos por el décimo aniversario del atentado comenzaron el domingo 12 de julio con una marcha solemne por el emblemático Paseo de los Ingleses de Niza, el lugar donde sucedió. El lunes 13 de julio estaba prevista una ceremonia interreligiosa en memoria de las víctimas.

Coincidiendo con la Fiesta Nacional de Francia, el martes 14 de julio, el presidente Emmanuel Macron encabezará el homenaje oficial, que finalizará a las 22:34 horas (20:34 GMT) con el encendido de 86 haces de luz, uno por cada persona fallecida, a la misma hora en la que comenzó el ataque.

¿Qué sucedió el 14 de julio de 2016?

La tragedia ocurrió mientras miles de personas se encontraban reunidas para presenciar el espectáculo de fuegos artificiales celebrado con motivo de la Fiesta Nacional de Francia. Tras finalizar el acto, un camión de 19 toneladas irrumpió en el Paseo de los Ingleses y avanzó durante casi dos kilómetros, arrollando a la multitud.

El autor del ataque, Mohamed Lahouaiej Bouhlel, un ciudadano tunecino que residía en Francia, disparó también contra los agentes y civiles antes de ser neutralizado por la Policía. El atentado provocó la muerte de 86 fallecidos, incluidos 15 menores de edad, y más de 430 heridos, muchos de los cuales continúan padeciendo graves secuelas tanto físicas como psicológicas.

El ataque volvió a sacudir a Francia apenas ocho meses después de los atentados del 13 de noviembre de 2015 en París y reforzó la preocupación ante la amenaza yihadista. La tragedia consolidó la percepción de que el país se había convertido en uno de los principales objetivos del terrorismo internacional.