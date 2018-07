Marc Gasol, sobre la prelista de Río: "Voy casi de invitado al margen del grupo"

"Se va avanzando en la recuperación hasta que no se avance más. Voy casi de invitado, voy al margen del grupo con un trabajo específico, no voy a estar entrenando con ellos todo el rato. No voy a formar parte del bloque de entrenamiento. No puedo decir por dónde irá porque aún queda mucho", se sinceró en rueda de prensa.

Pero tiene claro qué objetivos debe cumplir. "Es una recuperación que va sobre seguro, muy a poco y en la que mis sensaciones marcan los tiempos. Ahora hay una carga a dar al pie y ver cómo evoluciona y reacciona el pie. No puedo ver más allá de una semana. Los objetivos son muy de semana en semana. Esta semana empecé a correr recto y al final de semana a cambiar de dirección", comentó el pívot, de 31 años.

Para tomar la decisión de estar o no en Río debe atender a su pie, primero, y a tres factores: "Hay tres bandas; Memphis, que tiene depositadas en mí muchas esperanzas; yo también tengo que decir cómo me siento, debo ser honesto y tener claro si puedo ayudar; y la FEB, si creen que no estoy al mejor nivel no es inteligente llevarme por llevarme. Pero lo primero para tomar la decisión será el pie y la sensación que tenga con el pie", explicó.

Marc Gasol, en un acto de Caser Seguros, apuntó a que este ha sido quizá "el año más duro a nivel deportivo" de su carrera. "Estar tanto tiempo parado sin jugar es duro y complicado. Nunca me he sentido tan vulnerable como jugador, con falta de confianza por no jugar. Y hecho de menos el convivir y vivir una competición, el transmitir a la gente", reconoció.

Así, aseguró que lo dará todo para poder recuperarse a tiempo pese a que ni las predicciones más positivas le permitirían asegurarlo, hoy en día, al cien por cien. "Quiero seguir ayudando a la selección. Siguen avanzando los plazos, hace poco ha empezado la actividad en pista y hablándolo tanto con la FEB como con los fisios hemos pensado que continuar esa recuperación junto a los compañeros, no al mismo ritmo pero sí en una atmósfera donde estás cuidado y tienes fisios, puede ayudar", reiteró.

"Estar rodeado de ellos siempre es un plus anímico para sentirte jugador y a partir de ahí veremos. Estar en una lista no significa más que estar en una lista por si acaso, no es una confirmación ni mucho menos. Es un poco la repetición de 2006, veremos si puedo ayudar pero hasta llegar a poder ayudar algo queda mucho", reconoció en este sentido.

Y es que la fractura en el pie del pasado mes de febrero le ha tenido en el dique seco desde entonces, y recordó que es una lesión que terminó con la carrera de Yao Ming y se la complicó al retirado Zydrunas Ilgauskas o al prometedor Joel Embiid. "Son lesiones largas y empiezas a tener sensaciones nuevas, son muchos meses. Hay que seguir adelante y protegiéndote un poco de ti mismo. Al final la ilusión por jugar puede llegar a ser contraproducente", manifestó.