Tebas: “La fecha la puso la RFEF"

La Copa, sin los sudamericanos: "Esa fecha de calendario de la Copa fue la elegida por la RFEF, cuando hubo un conflicto por el calendario, nosotros habíamos puesto otra fecha. Nosotros no jugamos Liga cuando hay partidos de selecciones internacionales".

El Barcelona y el caso Dembélé: "El FC Barcelona no va a cometer ninguna ilegalidad. Tengo que conocer más datos, pero el Barcelona tiene buenos letrados y no creo que entre en ningún tipo de ilegalidad".

Los ultras en el fútbol español: "Venimos detectando desde el inicio de temporada un mayor incremento de denuncias que los que teníamos hace unos años. Nos vamos a poner a trabajar, vamos a tener que estar muy encima otra vez, como hicimos hace ocho años, para controlar a los grupos de aficionados ultras. La conducta de un grupo, por minoritario que sea, no daña solo a su club sino al fútbol español".

El Valencia de Lim: "La relación de Lim con el Valencia la calificaría de montaña rusa, cuando llegó fue recibido a lo grande y ahora estamos hacia abajo. No es bueno que exista una distancia entre la sociedad civil y el Valencia CF, estoy seguro que él lo sabe pero la decisión de cambiar o no le pertenece a él. Ya veremos qué pasa en los próximos meses".

El nuevo estadio del Valencia: "No conozco de primera mano el proyecto del Valencia pero con 80 millones se pueden hacer muchas cosas. Cuando lo presentó Bautista Soler era un estadio cinco estrellas para jugar la final de la Champions. Cuando no se podía acabar el estadio era porque no se podía y ahora porque solo son 80 millones, no podemos estar llorando siempre".