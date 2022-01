Tertulia: ¿Se adultera la Copa con las bajas de los sudamericanos?

Hablamos sobre la Copa del Rey y debatimos sobre las ausencias de los jugadores sudamericanos ¿Que no puedan estar hace que se adultere la competición? Enrique Ortego no diría adulterar pero si condicionar en cierta manera. Misterchip en cambio cree que es algo que ha pasado siempre y no lo ve así.

También comentamos la situación de Dembelé después de las duras críticas de Hristo Stoichkov. Comenta Alfredo Martínez que habló con el búlgaro tras el encuentro y se sorprendió porque igual había sido muy duro. El equipo más interesado en Dembelé es el Chelsea de un Tuchel que le conoce perfectamente de su etapa en el Borussia Dortmund. "Con el Barcelona actual no se puede descartar nada. Lo normal es que salga pero puede hasta renovar", comenta Alfredo.

Xavi ha cumplido los mismos partidos que Koeman esta temporada. Mismas victorias y un empate más para Xavi que aventajaría en un punto a Koeman, recopila Misterchip.

Escuchamos a Simeone hablando sobre el futuro de Luis Suárez. Lo compara con la situación de Fernando Torres hace unos años. "Yo creo que no seguirá, solo hay que ver el caso con el que lo ha comparado cómo terminó", señala Misterchip.