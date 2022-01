Xavi se carga a Dembélé: no viaja a Bilbao

El culebrón Dembélé parece ir llegando a su fin. Tras varios meses de tira y afloja, las conversaciones para su renovación (acaba contrato el próximo verano) están en punto muerto. El Barcelona ha hecho varias ofertas, pero los agentes del francés se empeñan en pedir un sueldo y unas comisiones desorbitadas.

Xavi ya fue contundente en la rueda de prensa de ayer. “O renueva o se busca una salida”. Y es que a partir el francés es libre ya para negociar con quién quiera y marcharse libre el próximo verano. Algo que el Barcelona no está dispuesto a permitir.

Es por ello que Xavi ha dejado fuera de la lista al francés, al que ya se la ha comunicado que no volverá a vestir la camiseta del Barcelona y debe buscar una salida en forma de traspaso en este mercado invernal si no quiere estar toda la temporada en la grada. El director de fútbol del club, Mateu Alemany, ha asegurado hoy que “es evidente que Dembélé no quiere continuar. Debe salir de forma inmediata, antes del 31 de enero. El club apoya la decisión de Xavi”.

Memphis, fuera de la lista por lesión

De cara al partido copero, el Barcelona también pierde al holandés Memphis Depay por unos problemas musculares. Tampoco viajan a Bilbao ni los lesionados Eric García, Sergio Roberto y Umtiti ni el sancionado Luuk De Jong. La única buena noticia para Xavi es el regreso del danés Braithwaite.

La lista completa es la siguiente: Ter Stegen, Neto, Arnau Tenas; Dest, Mingueza, Piqué, Araujo, Lenglet, Jordi Alba, Balde; Busquets, Pedri, De Jong, Nico, Gavi, Riqui Puig; Ansu Fati, Ferran Torres, Braithwaite, Jutglá y Abde.