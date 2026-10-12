El Real Madrid se desespera contra el arbitraje: "Esa crispación no es normal en la jornada 8"

La vuelta de LaLiga ha traído consigo la vuelta de la polémica. Si nos fuimos al parón de selecciones después de un derbi en el que el Real Madrid protestó dos expulsiones de futbolistas del Atlético, este fin de semana ha vuelto a estar el equipo madridista en el centro de la polémica.

Los de Mourinho ganaron por 1-0 en el Bernabéu al Villarreal, pero vimos desde el inicio del partido al técnico portugués tener una actitud muy beligerante contra el árbitro. Mourinho protestó muchas de las jugadas desde los primeros minutos y el colegiado tuvo que llamarle la atención varias veces durante el partido tanto a él como a muchos de los futbolistas del Madrid que se contagiaron de la actitud de su entrenador.

Pero la polémica se desató mediada la segunda parte, después de que el VAR llamara al árbitro para que anulara un gol a Vinicius y expulsara al brasileño por haber tirado del pelo a Saliba. Por su reacción, recogida posteriormente en el acta, podría ser sancionado con varios partidos y perderse el Clásico de dentro de dos semanas en el Camp Nou.

"El problema futbolístico sigue ahí, pero todo queda oscurecido a raíz de lo de Vinicius y el número de Mourinho. En el minuto diez no puedes provocar que el árbitro vaya a llamarte la atención. Esa crispación no es normal en el Real Madrid en la jornada 8", explicaba Enrique Ortego en Radioestadio Noche.

"Entiendo que esto se podría frenar si lo expulsan (a Mourinho). Hace dos semanas cuestionó la imparcialidad de todo el sistema arbitral y no tuvo sanción, ayer estuvo protestando y tampoco hubo sanción... Si no hay límites él va a seguir igual", señalaba Cayetano Ros sobre la actitud del técnico portugués.