caso negreira

El Real Madrid anuncia que la UEFA continúa investigando el 'caso Negreira' tras recibir su denuncia

El club blanco asegura que la UEFA ha confirmado la recepción de la denuncia presentada por el Real Madrid, que incluye documentación sobre los pagos del Barcelona al exvicepresidente del CTA.

Javier Matiacci

Madrid |

Florentino Pérez junto a Joan Laporta en una imagen de archivo
Florentino Pérez junto a Joan Laporta en una imagen de archivo | Europa Press

El Real Madrid ha anunciado este jueves que la UEFA ha confirmado la recepción de la denuncia presentada por el club blanco en relación con el denominado 'caso Negreira' y la continuación de la investigación sobre los pagos efectuados durante dos décadas por el FC Barcelona a quien fuera vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros.

En un comunicado oficial, el conjunto madridista asegura que la denuncia presentada ante el organismo europeo incorpora "abundante documentación y evidencias" sobre unos hechos que considera de "extraordinaria gravedad".

El Real Madrid sostiene que estos hechos afectan "directamente a la integridad de la competición y a la confianza en el sistema arbitral" y reclama que, una vez que la UEFA dispone de la documentación, la investigación avance "con la máxima celeridad" hasta su conclusión.

El club pide además que los órganos competentes adopten las decisiones que correspondan "conforme a la gravedad de los hechos acreditados" y asegura que continuará colaborando activamente con la UEFA y ejerciendo las actuaciones que estén a su alcance.

"Nuestro club continuará colaborando activamente con UEFA [...] para el esclarecimiento de unos hechos que considera incompatibles con los principios de integridad, transparencia y juego limpio que deben presidir el fútbol europeo", concluye el comunicado.

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