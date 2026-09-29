Arranca la venta de entradas para el Clásico: 48 horas de compra solo para socios con precios de hasta 1.149 euros

El FC Barcelona ha puesto a la venta las entradas para el partido más esperado de la temporada liguera: el Clásico. Un encuentro que se disputará el próximo 25 de octubre y que ha comenzado fijando una compra prioritaria para los socios antes de dar paso al público en general. Tal como ha informado el periodista de Onda Cero Alfredo Martínez, el proceso de venta ha arrancado con la indignación de los aficionados, ya que probablemente se trate de los precios más caros de la historia del fútbol español. Las tarifas para este encuentro parten desde los 649 euros en el córner superior hasta alcanzar los 1.149 euros en la tribuna central inferior. Una subida de precios que resulta más llamativa al tratarse de un estadio que aún se encuentra en obras y cuyo aforo no alcanza las 60.000 localidades.

La polémica ha surgido debido a que se ha confirmado que el Barça no aplicará a los socios la rebaja del 50 % prometida por el presidente del club blaugrana, Joan Laporta, una ventaja que sí se aplica al resto de partidos pero que excluye el encuentro contra el Real Madrid. Además, el Barça ha implementado un sistema de "precios dinámicos" que provocará que el precio de las entradas vaya subiendo con el paso de las horas a medida que aumenta la demanda de las mismas. La tabla de precios, como informa Alfredo Martínez, se desglosa de la siguiente manera:

Córner 2 superior: 649 €

Córner 2 inferior: 659 €

Córner 1: 699 €

Lateral 2 superior: 799 €

Lateral 2 central superior: 849 €

Lateral 1 / Tribuna 2 superior / Tribuna 2 inferior: 899 €

Lateral 1 central / Lateral 2 central inferior: 949 €

Tribuna 1 / Tribuna 2 inferior: 999 €

Tribuna 2 central inferior: 1.149 €

Un clásico de máxima tensión entre Rodri y Mourinho

En el plano deportivo, el encuentro del 25 de octubre a las 21:00 llegará tras unas jornadas en las que el Barça, por el momento, ha demostrado su liderato en la clasificación de la Liga. Además, el choque contará con gran tensión sobre el campo entre dos de los 'grandes' del fútbol español. Por una parte, el primer Clásico del técnico José Mourinho tras su regreso al conjunto merengue y, por otro, la presencia del centrocampista internacional español Rodrigo Hernández vistiendo la camiseta blaugrana tras su frustrado fichaje por el Real Madrid.