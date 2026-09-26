Rafael Louzán, sobre la final del Mundial 2030: "Todo empezó en la Península Ibérica y ahí tiene que terminar, en España"

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, ha hablado en exclusiva con el periodista de Onda Cero, Gonzalo Palafox, antes del partido entre España e Inglaterra de la Nations League en Wembley, el primer partido de La Roja tras la conquista del Mundial el pasado 20 de julio.

Con motivo del Mundial 2030 que van a organizar de manera conjunta España, Portugal y Marruecos, el presidente de la RFEF se ha mostrado confiado con que la final se juegue en España, porque "tiene el peso" de la competición, con las 11 sedes: "Todo empezó en la península ibérica y ahí debe rematar, con esa gran final en España".

Aún así, ha recordado que todavía queda "mucho trabajo previo", pero que la intención es "sumar votos" y hacer "el mejor Mundial de la historia", que además coincide con el centenario de la competición.

Sobre el partido contra Inglaterra y la renovación de De la Fuente

Sobre el partido de España contra Inglaterra, Louzán ha alabado al equipo entrenado por Thomas Tuchel porque es una "grandísima selección" y fue semifinalista del pasado Mundial. "Si alguien pidiera con quién enfrentarse, qué mejor que con Inglaterra", ha expresado, al tiempo que ha indicado que espera disfrutar "de un buen fútbol".

Al frente de la Selección está Luis de la Fuente, quien renovó recientemente hasta 2032. "Estamos muy contentos, encantados con esta decisión y esta alianza", ha asegurado Louzán, que ha destacado del entrenador "su humildad". A su juicio, el de Haro debería ganar el Balón de Oro de los entrenadores porque "no hay muchos" que tengan su palmarés -campeón de la Eurocopa 2024, campeón de la Nations 2025 y campeón del Mundial 2026-.

España está en la cima de todo

Louzán también ha ensalzado el papel del fútbol femenino. Cabe recordar que este domingo la selección sub-20 juega la final contra Corea. Allí estará el presidente y la delegación española, para apoyar al equipo: "Hay que felicitarlas, porque están haciendo un trabajo magnífico, un Mundial que nos está haciendo vibrar".

Según el presidente de la RFEF, ahora mismo no hay ninguna selección mejor que la española en ambas categorías porque "España está en un momento deportivo como nunca, increíble, desde el punto de vista de éxito, estamos en la cima de todos", gracias a que ambas selecciones son las últimas selecciones campeonas del mundo.