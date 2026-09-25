El Manchester City, declarado culpable de quebrantar el Fair Play financiero de la Premier League en 114 ocasiones

Varapalo para el Manchester City. El conjunto inglés ha sido declarado "culpable de todos los cargos salvo uno de los 115 presentados" por supuestos incumplimientos de la normativa financiera de la competición, según ha adelantado el periodista David Ornstein, de The Athletic.

La resolución pone fin, al menos en esta primera instancia, a uno de los procesos disciplinarios más importantes de la historia de la Premier League. El procedimiento se inició formalmente en febrero de 2023, cuando la competición acusó al Manchester City de haber infringido sus normas financieras durante un periodo que abarca principalmente desde la temporada 2009/10 hasta la 2017/18, etapa que coincide con la llegada del jeque saudí Mansour bin Zayed Al Nahyan.

El club inglés tiene previsto recurrir la decisión, mientras que todavía no se han determinado las sanciones. "El proceso sigue en curso, con aspectos importantes aún pendientes de resolución y sujeto a una estricta confidencialidad. Por tanto, la postura del Manchester City FC se mantiene en consonancia con el comunicado emitido por el club en febrero de 2023", han declarado desde el club mancuniano.

Un proceso que comenzó en 2023

El Manchester City siempre ha negado las acusaciones y ha defendido que dispone de pruebas que respaldan su posición. El caso fue remitido a una comisión independiente, que celebró una vista de 12 semanas entre septiembre y diciembre de 2024.

Hasta ahora, el proceso se había prolongado durante casi dos años sin una resolución pública. De hecho, en agosto de 2026, el director ejecutivo de la Premier League, Richard Masters, reconoció que el veredicto estaba tardando más de lo esperado.

Ahora, según la información adelantada por el periodista David Ornstein, la comisión considera probado el incumplimiento en 114 de las 115 acusaciones. No obstante, el procedimiento todavía no ha terminado: las sanciones están por determinar y el Manchester City tiene previsto recurrir la decisión.

¿Qué sanción podría recibir el Manchester City?

Por el momento no existe una sanción fijada, aunque podría influir en los títulos conseguidos por el exequipo de Pep Guardiola. La decisión sobre el castigo será un proceso posterior y el recurso del club puede prolongar todavía más el caso.

Entre las sanciones que se habían contemplado durante el procedimiento también figuraban multas económicas, deducciones de puntos, restricciones deportivas e incluso la pérdida de categoría, aunque no puede darse ninguna de estas medidas por decidida mientras no se anuncie oficialmente el castigo.

El Manchester City, por tanto, se enfrenta ahora a una segunda batalla jurídica: recurrir el veredicto y, posteriormente, conocer el alcance de la sanción que pueda imponer la competición.