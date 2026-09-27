La Selección Española conquista su segundo Mundial sub-20 tras imponerse a Corea del Norte en los penaltis

La selección española femenina sub-20 ha conquistado el segundo mundial de su historia tras vencer en los penaltis a Corea del Norte, la actual campeona. Laia, la portera del Real Madrid, ha parado dos lanzamientos, mientras que la Roja no ha fallado ninguno de sus disparos.

De esta manera, España revalida el título conquistado en 2022 y se venga de Corea, que venció en 2024 en la final del Mundial sub-17. La victoria de España es de gran mérito, porque Corea no ha recibido ni un solo gol en todo el torneo.

El torneo de España ha sido excelente. El equipo entrenado por David Aznar selló la fase de grupos con pleno de victorias, con 16 goles a favor y solo uno en contra. En octavos de final venció 2-0 a Portugal y en cuartos se impuso por 0-1 a Brasil. Ya en semifinales, Italia no fue un obstáculo para la Roja, que ganó 2-0.

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