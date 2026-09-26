"¡No entierren nunca a los campeones!": la narración de Alfredo Martínez de la remontada y victoria de España ante Inglaterra (2-3)

La Selección Española se ha impuesto a Inglaterra por 3-2 gracias a los goles de Lamine, Baena y Oyarzabal en el primer partido tras la final del Mundial. La Roja tuvo que remontar, a pesar de que empezó marcando en el minuto 2 y Harry Kane falló un penalti que pudo cambiarlo todo.

Wembley ha sido el escenario en el que los de un recién renovado Luis de la Fuente lucían la segunda estrella. Y el partido no podía comenzar mejor. Tan solo habían pasado dos minutos cuando Lamine Yamal aprovechó una pérdida de balón de Guéhi al borde del área para plantarse solo ante Trafford.

El partido se ponía mejor aun si el tanto de Ferran en el minuto 9 no hubiera sido anulado por fuera de juego. La volea era espectacular, pero el valenciano estaba claramente adelantado. Tuvo dos ocasiones más el flamante delantero del PSG, pero en ambos el balón se le fue desviado. Dos ocasiones muy claras que acabarían condenando a España.

Remontada de Inglaterra en tres minutos

Y es que a pesar de que la Selección Española había desplegado un mejor juego durante toda la primera parte, Inglaterra no bajó los brazos en ningún momento, aprovechó muy bien las ocasiones que tuvo y solo necesitó tres minutos para dar la vuelta al marcador.

El primer gol de los ingleses fue de Gordon, tras una maravillosa contra muy bien organizada. Nico Williams perdió el balón en el área inglesa y a los de Tuchel solo les hizo falta tres pases para plantarse en el área de Unai Simón. Bellingham prolongó para Gordon, que superó en velocidad a Fabián y mandó el balón al fondo de la red.

Solo tres minutos después, y tras un disparo de Kane que se fue rozando el palo, llegó el segundo de los ingleses. El remate del delantero del Bayern rebotó en Cucurella cuando intentaba despejar e impidió a Unai Simón parar el balón. Un fallo de comunicación que condenó a La Roja, que se marchó al descanso con malas sensaciones.

Al a vuelta de vestuarios, la situación no mejoró y el árbitro señaló penalti a favor de Inglaterra tras un derribo de Rodri sobre Kane. Sin embargo, en el momento del lanzamiento, el capitán inglés se escurrió ligeramente y estrelló el balón en el larguero tras un doble toque.

Oyarzabal y Baena al rescate

De la Fuente no esperó más e introdujo los primeros cambios: Oyarzabal y Baena por Ferran y Nico, y le salió muy bien la jugada. El mediocentro del Atlético de Madrid definió a la perfección desde la frontal, con un disparo ajustado imparable para Trafford.

A partir de aquí, el partido se volvió loco, con ocasiones claras para unos y otros. Saka tuvo el tercero para los ingleses y Lamine para España. El premio fue para la campeona del mundo. Oyarzabal, que superaba en goles a todo un mito como Fernando Hierro anotaba el tanto de la victoria tras definir con una picadita. Con esta victoria, España se coloca primera de su grupo de la Nationes League. El martes se medirá a Croacia y el próximo sábado a la República Checa.