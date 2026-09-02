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Ya hay fecha para el primer Clásico: 25 de octubre a las 21:00

El primer Clásico de la temporada 2026-27 entre el FC Barcelona y el Real Madrid, correspondiente a la décima jornada de LaLiga, se jugará el 25 de octubre, a partir de las 21:00 horas, en el Camp Nou.

Europa Press

Madrid |

Vinicius Jr y Lamine Yamal durante el Clásico
Vinicius Jr y Lamine Yamal durante el Clásico | AFP7 / Europa Press - Only For Use In Spain

El partido llegará tras un inicio de curso en el que los dos 'grandes' han arrancado con paso firme y después de las tres primeras jornadas cuentan sus partidos por victorias, lo que les vuelve a situar como los principales aspirantes al título liguero.

Además, el partido tendrá, entre otros, el aliciente del regreso del nuevo entrenador del conjunto blanco, el portugués José Mourinho, al feudo azulgrana y la presencia del centrocampista internacional español Rodrigo Hernández con la camiseta blaugrana, después de su frustrado fichaje por el Real Madrid.

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