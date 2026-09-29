"¡Asusta la campeona del mundo!": la narración de Alfredo Martínez de la goleada de España contra Croacia (4-1)

España se ha impuesto a Croacia por 3-1 gracias a un doblete de Lamine Yamal y un tanto de Pubill en el primer partido en casa tras conseguir la segunda estrella. Con un Sánchez Pizjuán a reventar -estadio talismán para la Roja porque aquí nunca ha perdido- y con un bonito homenaje a los campeones, con la presencia de Jesús Navas, la Selección ha afianzado el primer puesto del grupo y se encamina al pleno de victorias.

Tan solo había pasado un minuto y 15 segundos del partido cuando Lamine Yamal inauguró el marcador. Una jugada colectiva al primer toque que empezó en la banda. Cucurella para Fabián, que le pasó el balón a Fermín, que prolongó de tacón para Lamine. El jugador del Barça estaba en la esquina del área y le pegó al cuero sin dudar, al palo largo de la portería y con un efecto que parecía que iba fuera, pero en realidad acabó en el fondo de la red.

La Selección se adueñó pronto de la posesión, con una Croacia que solo corría detrás del balón. La Roja pudo ampliar el resultado pronto, pero Livaković lo impidió metiendo una buena mano al tiro de Baena. También la tuvo Oyarzabal, que no llegó por muy poco al centro de Lamine, y Cubarsí, que probó suerte desde la frontal, pero el disparo se marchó rozando el palo.

Sin embargo, los croatas aprovecharon bien las ocasiones que tuvieron y consiguieron empatar el partido. Beljo remató de cabeza el buen centro de Perisic en una jugada en la que ni Cubarsí ni Huijsen cubrieron bien sus marcas.

Pero poco le duró la alegría a Croacia porque en la jugada siguiente, España volvió a ponerse por delante. Un buen centro de Lamine Yamal al corazón del área que Pubill solo tuvo que cabecear puso por delante a los de Luis de la Fuente. El tercero estuvo cerca, pero el gol de Oyarzabal fue anulado por fuera de juego y un tiro de Fermín se estrelló en el palo.

El ritmo en la segunda parte decayó y, por momentos, era necesaria una marcha más. España parecía cómoda con el resultado y Croacia apenas salía de su campo, así que Luis de la Fuente aprovechó para hacer muchos cambios. Entraron Rodri, Pedri, Mikel Merino, Rodri, Nico Williams, Víctor Muñoz... Todos pudieron lucirse ante la afición, que tenía ganas de ver a los campeones del mundo.

Y ahí estaba Lamine Yamal, para hacer disfrutar a la afición. Pedri le filtró un balón entre líneas y el extremo del Barça se quedó solo en el área. Lo que parecía una jugada perdida por la posición respecto a la portería en la que se había quedado, el del Barça se las ingenió para hacer una obra de arte: coló el balón por el único hueco existente entre el portero y el palo.

Todavía hubo tiempo para celebrar un gol más: el de Nico Williams. Mikel Merino le filtró un buen pase al del Ahletic, que con un buen regate se deshizo del defensa croata y superó a Livakovic con un dtiro al palo largo.

Con esta victoria, España se coloca líder en solitario de su grupo de la Nations League y el sábado se medirá a Croacia, partido que se jugará en el Carlos Tartiere y en el que la selección puede lograr un pleno de victorias.