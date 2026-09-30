Lío en la Selección de Portugal: Cristiano Ronaldo abandona la concentración tras no jugar ni un minuto ante Noruega

La selección portuguesa vive horas de tensión alrededor de su capitán, Cristiano Ronaldo. El delantero no disputó ni un solo minuto en la victoria de Portugal ante Noruega en la segunda jornada de la Liga de Naciones y, después de varios días sin participar con normalidad en los entrenamientos, ha abandonado la concentración del combinado luso, según han publicado varios medios locales.

Bien es cierto que Cristiano Ronaldo fue titular en el partido anterior ante Gales, siendo sustituido en el minuto 67 de aquel encuentro. Ante la selección noruega, comenzó el partido en el banquillo y, aunque llegó a calentar durante el encuentro, finalmente Jorge Jesús decidió no darle entrada, lo que provocó el enfado del astro portugués.

Portugal terminó imponiéndose por 1-2 a Noruega, con Gonçalo Ramos como uno de los protagonistas. Ronaldo vio todo el encuentro desde el banquillo y no llegó a disputar ningún minuto.

El hecho tuvo además un componente estadístico destacado: Ronaldo no se quedaba sin disputar un partido oficial completo con Portugal desde la Eurocopa de 2008, cuando permaneció en el banquillo ante Suiza. Han pasado más de 18 años desde aquella ocasión.

La reunión con Jorge Jesús

El jugador y el seleccionador mantuvieron posteriormente una reunión para tratar de rebajar la tensión. Según los medios portugueses, el encuentro fue positivo e incluso Ronaldo publicó posteriormente una imagen con la camiseta de la selección en sus redes sociales.

Sin embargo, la polémica no terminó ahí. El seleccionador justificó la ausencia del delantero en los entrenamientos del lunes y del martes, aunque había asegurado que este miércoles sí se ejercitaría. Sin embargo, tras escuchar a su técnico hablar con los periodistas, ante los que avanzó que Cristiano tampoco jugaría frente a Dinamarca, el veterano capitán le contradijo y abandonó el estadio Parken, donde jugaba Portugal mañana, en una furgoneta de la Federación Portuguesa.

Jorge Jesús niega un conflicto con Cristiano Ronaldo

Jorge Jesús ha intentado rebajar la controversia y ha negado que exista un enfrentamiento con el capitán. El técnico explicó que la gestión de los minutos de Ronaldo había sido acordada previamente entre ambos debido a su condición física y al calendario.

De hecho, el seleccionador aseguró que había hablado con Ronaldo y que ambos habían establecido un plan por el que el delantero no jugaría ni contra Noruega ni contra Dinamarca. También reconoció que se equivocó al hacerle calentar ante Noruega, ya que finalmente decidió no utilizarlo.

"Le dije que no iba a jugar", explicó Jorge Jesús, que insistió en que no había ningún conflicto entre ambos y rechazó que Ronaldo se hubiera negado a entrenar.

Portugal, pendiente del futuro de su capitán

La situación llega justo antes del próximo partido de Portugal, que se enfrentará a Dinamarca en la Liga de Naciones. El combinado dirigido por Jorge Jesús ha comenzado la competición con dos victorias, ante Gales y Noruega.

Ahora, todas las miradas están puestas en Cristiano Ronaldo, que podría decir adiós al fútbol internacional a sus 41 años.