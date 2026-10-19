La polémica arbitral salpica las victorias de Real Madrid y Barça: "Es una vergüenza que anden lloriqueando"

La jornada de Liga de este fin de semana ha traído consigo mucha polémica arbitral en los partidos de más atención. Tanto el Barcelona el sábado como el Real Madrid el domingo han sacado adelante sus duelos ante Betis y Sevilla respectivamente con actuaciones arbitrales que han caído en favor de los grandes.

El Barcelona venció 2-5 en La Cartuja, pero vimos cómo De Burgos Bengoetxea anuló un polémico gol al Betis por una mano previa del Cucho Hernández y expulsó a Facundo Bernal por un encontronazo con Lamine Yamal. El equipo verdiblanco se quejó mucho tras el partido en palabras de su entrenador, Manuel Pellegrini.

De la misma forma ocurrió en el Bernabéu en el partido que cerró la jornada del domingo. El equipo madridista goleó al Sevilla 4-1, pero el equipo sevillista se quejó de una posible expulsión de Arda Guler por agresión a Peque con 0-0 aún en el marcador. El turco terminó marcando el 1-0 unos minutos después.

"Es una vergüenza que Madrid y Barça anden lloriqueando con los árbitros, anden presionando, y estén convirtiendo la competición en algo muy feo (…) Los árbitros están acobardados", explicaba Santi Segurola este domingo en Radioestadio Noche.