"¡Un duelo total y maravilloso!": la narración de Alfredo Martínez sobre el 2-5 del Barça en Sevilla

El FC Barcelona ha vencido 2-5 al Real Betis en una novena jornada de La Liga en La Cartuja de Sevilla, estadio donde se disputan los partidos los béticos por obras en el estadio Benito Villamarín, un choque por lo alto en la tabla que dejó goles, tensión y polémica.

Los de Hansi Flick empezaron con el mejor inicio histórico en la Liga con un nueve de nueve que tuvo que sudar. Los béticos respondieron casi a cada golpe, también desde el VAR, con el 2-2 anulado antes del descanso y la roja a Facundo Bernal en el minuto 54.

El Barça resolvió la batalla, liderada, una vez más, por un Lamine Yamal fijo en el once y que abrió la lata con un golazo a los diez minutos. Sin embargo, entre rotaciones, semanas Champions y el Clásico a la vuelta de la esquina, el ritmo visitante pecó de conservador. Los de Flick se contentaron con guardar el balón, lo cual hizo daño al Betis, y con el 0-1 a la escuadra de Lamine, aún más cómodos.

Los de Pellegrini, con Dani Ceballos, Gio lo Celso y Pablo Fornals a los mandos, crecieron poco a poco, buscando a Abde por una banda izquierda con poca ayuda de Lamine en defensa. En un saque de esquina forzado por el marroquí, Valentín Gómez aprovechó la mala defensa culé para empatar 1-1. El momento del Betis se instauró en el maltrecho césped de La Cartuja y Joan García evitó el segundo que venía de Héctor Bellerín.

Del posible 2-1, llegó el 1-2 de Rodrigo en un saque de esquina, con Álvaro Valles a media salida, pero el conjunto bético se aferró a una noche de gloria con un golazo de Lo Celso. Sin embargo, el tanto no subió al marcador por una mano de Cucho Hernández en el inicio de la jugada.

La frustración del Betis se fue cocinando mientras el Barça trataba de meter esa marcha más en la reanudación. Los de Flick tuvieron más llegada al volver al campo, aunque el Betis también siguió fiel a lo suyo, y la tuvo con el Cucho. Entonces, Gabriel Jesus avisó en fuera de juego y, de seguido, firmó el 1-3 asistido por Lamine, en medio de más protesta local.

En La Cartuja se desataron unos minutos de locura, porque casi sin respiro, de las quejas por una falta previa se pasó al 2-3 de Abde, y la roja a Bernal mientras el marroquí lo celebraba. El uruguayo le soltó un par de cabezazos a Lamine y complicó más si cabe la papeleta a los suyos pese al cambio de cromos con las sustituciones.

Pellegrini metió a Troy Parrott y Rodrigo Riquelme, mientras Flick fue dando sitio a Dani Olmo, Anthony Gordon y un Raphinha de vuelta.

Con uno menos, la garra del Betis empezó a bajar con el 2-4 de un Eric García que no pudo terminar por lesión cuando ya había entrado por un tocado Gerard Martín. El Barça marcó el final del partido con un gol de Dani Olmo que finalizó el encuentro con un liderazgo absoluto en la clasificación de la Liga.