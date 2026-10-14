"¡Es el rey de Europa!": la narración de Alberto Pereiro de la épica remontada del Real Madrid ante la Roma (3-4)

El Real Madrid se ha llevado los tres puntos en el Olímpico de Roma tras lograr, de nuevo, una remontada épica en los últimos 10 minutos. Tras ir perdiendo la mayor parte del partido, los blancos han dado la vuelta al marcador después de mover el banquillo y tras un ejercicio de épica y rebeldía.

La salida de balón ha condenado al Real Madrid en todo el encuentro. El tándem Valverde-Tchouameni no ha funcionado y a los blancos se les han visto las costuras desde los primeros instantes. Cuando los aficionados estaban tomando aseinto, Soulé se inventó un disparo que se marchó rozando la portería de Courtois.

Solo unos minutos después, el portero belga tuvo que realizar la primera gran intervención, tras un disparo ajustado al palo de Mario Hermoso. Las cosas empeoraban según pasaban los minutos y el Real Madrid no era capaz de hilar dos pases seguidos. Así que la Roma lo aprovechó para adelantarse en el marcador.

Después de avanzar Malen con el balón, De Roon finalizó la jugada con potente derechazo desde la frontal, que rozó ligeramente en un defensor merengue. La Roma pudo marcar el segundo en la siguiente jugada, después de que a Courtois se le escapara el balón.

El Real Madrid se recompuso rápido del golpe gracias a un potente disparo de Mbappé. El francés aprovechó un fallo defensivo de Mario Hermoso y se sacó un derechazo que también rozó en un defensor, lo justo para que Gollini no pudiera pararlo.

Los minutos siguientes fueron un ir y venir para ambos equipos. Cucurella pudo adelantar a los blancos, pero se le marchó el tiro rozando el palo derecho, mientras que Malen tuvo en sus botas el segundo. La más clara fue para Bellingham en el añadido, tras una contra perfecta del Real Madrid que recordó a los viejos tiempos, pero el zurdazo del inglés se fue rozando el palo.

La segunda parte empezó siendo un baile de los italianos. Nada más comenzar, Malen adelantó a la Roma tras una pérdida de Vinicius. El equipo de Gasperini montó una contra perfecta y el tiro de Malen se coló en la red tras un ligero desvío de Valverde.

Unos minutos después, Malen anotó su doblete particular tras una segunda pérdida de Vinicius. El neerlandés estaba perfectamente habilitado por la defensa madridista y selló su doblete particular tras batir sin problemas a Courtois.

En este momento, Mourinho movió el banquillo y sentó a Vinicius y a Tchouameni para dar entrada a Guler y Endrick, pero sin éxito. El Real Madrid no lograba finalizar las jugadas ni molestar al área del equipo italiano. El técnico portugués movió el banquillo dos veces más, con la entrada de Bernardo Silva, Espí y Carreras.

Le salió bien la idea a Mourinho porque Espí, delantero puro, recortó distancias en el marcador. Como buen delantero centro, sabía perfectamente dónde iba a caer el cabezazo de Endrick y estuvo atento para meter el pie y rematar. Y en la siguiente jugada fue el delantero brasileño el que aprovechó el centro de Güler para mandar el balón al fondo de la red y empatar el partido.

Eran los minutos peligrosos, esos que los rivales del Real Madrid temen. Y la Roma no fue menos. Otra vez el Real Madrid de las remontadas, otra vez en el 90. Esta vez fue Rüdiger el que remató el córner en el área pequeña y el que salvó los muebles de los blancos, que iban camino de estrellarse en el estreno de la Champions.