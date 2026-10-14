Cuatro partidos de sanción a Vini, que se perderá el Clásico: el Madrid ya prepara la apelación

Vini sigue sin encontrarse, y parece que tendrá que esperar unos cuantos partidos más para seguir intentándolo. El extremo brasileño vio la roja directa el pasado fin de semana por conducta violenta, al tirarle del pelo a Saliba, jugador del Villarreal. Vinícius, que acabó marcando gol en esa misma jugada, no podía creerse la decisión tomada por el árbitro y reaccionó mal, incriminándole al colegiado su decisión.

Pues bien, cuatro días después del partido ante el 'submarino amarillo', el Comité Técnico Arbitral ha decidido sancionar con hasta cuatro partidos al delantero del Real Madrid, dos por el tirón de pelo y otros dos por protestar al árbitro. Como ha adelantado el periodista de Onda Cero, Alberto Pereiro, en la red social X, el astro brasileño tendrá que ver desde la grada las próximas cuatro fechas de liga.

Se perderá, por tanto, el encuentro en casa ante el Sevilla, el Clásico fuera de casa ante el líder, el partido ante el Racing en El Sardinero y el encuentro ante el Valencia también fuera de casa.

El Real Madrid ya trabaja para apelar la decisión tomada por el CTA, pero de no ser recurrida, el futbolista no volvería hasta el partido ante el Celta de Vigo, después del parón de selecciones de noviembre.

La inestabilidad de Vini

Desde la disputa del Mundial de 2026, Vinícius Júnior atraviesa una etapa de irregularidad que ha vuelto a poner el foco sobre su rendimiento y su peso en el Real Madrid. El brasileño no termina de encontrar la continuidad que se espera de una de las grandes estrellas del conjunto de Concha Espina.

La inestabilidad de Vini también se analiza desde la exigencia que implica ser uno de los referentes del Real Madrid, especialmente tras haber renovado este mismo verano. Cada actuación del brasileño está sometida a un escrutinio especial, tanto por sus números como por su comportamiento sobre el terreno de juego.

La expulsión se suma a las dudas sobre su rendimiento y a la pérdida de protagonismo en algunos encuentros, en un contexto en el que José Mourinho busca alternativas para recuperar la mejor versión del brasileño.