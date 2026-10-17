La indignación de Edu García con Tebas tras vincular al Real Madrid con la propaganda nazi: "¿Dónde está el nivel?"

El presentador de Radioestadio en Onda Cero, Edu García, ha mostrado su indignación ante las declaraciones de Javier Tebas en la red social X (antes Twitter) en las que compara la televisión del Real Madrid con propaganda nazi. El periodista ha criticado la actitud del presidente de la Liga, quien comparó el medio merengue con técnicas propagandísticas de Joseph Goebbels. Ante las declaraciones, Edu García ha cuestionado la falta de autocrítica del dirigente del fútbol profesional español: "Tebas ha tenido esa verborrea y no ha pedido perdón por hablar de nazismo. De verdad, Javier Tebas Medrano, que eres presidente de la Liga, ¿dónde está el nivel?".

En su reflexión durante el programa de Radioestadio, el periodista ha acusado al dirigente del fútbol español de "infantilizar la gestión y la institución". "Hay mucha mediocridad en la dirigencia española, ese es el problema de España. Hay gente que no está preparada para defender según qué cargos", ha manifestado Edu García, que ha ironizado, además, con que la sociedad pueda "calibrar a los dirigentes con máquinas".

Las referencias a Goebbels de Tebas

Esta controversia se ha desatado a raíz de una publicación de Javier Tebas en su perfil de X (antes Twitter) dirigida a analistas y medios de comunicación. En su mensaje, el presidente de la Liga cargó contra la estrategia comunicativa del club madridista asegurando que el método que usa en su televisión "recuerda a mecanismos de propaganda que explotó Goebbels, ministro de Propaganda de la Alemania nazi: repetición sistemática, construcción de un enemigo y subordinación de los hechos al relato".

Pese al revuelo, el presidente de la Liga aclaró posteriormente, sin pedir disculpas al club ni a los aficionados, que su comparación trataba solo sobre las "técnicas de propaganda" y no a la ideología madridista. "La comparación es con esas técnicas de propaganda, no con una ideología ni, por supuesto, con la afición madridista", afirmó en otro comunicado Javier Tebas.