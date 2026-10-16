La FIFA sanciona a España por los cánticos racistas contra Egipto en Cornellá

El Comité de Disciplina de la FIFA ha hecho oficial la sanción a España tras los cánticos racistas en el encuentro entre la selección española y Egipto del pasado 31 de marzo en el estadio de Cornellá.

Tal y como ha comunicado el organismo, la sanción a la RFEF consta del cierre del 15% de aforo para el próximo amistoso como local de la selección española y 18.000 euros de multa por los gritos contra los musulmanes.

La sanción llega después de que varios aficionados silbaran el himno visitante antes de que arrancara el partido y, una vez en juego el balón, comenzaran a corear: "musulmán el que no bote es".

¿En qué partido se aplicará la sanción?

Tras confirmarse la noticia, el partido en el que se aplicará la sanción será el España-Inglaterra de la Nations League que se celebrará en el estadio Metropolitano el próximo 15 de noviembre.

La FIFA ha especificado en el comunicado que el 15% de la restricción del aforo tendrá que ser "preferentemente en las gradas situadas detrás de la portería". Sin embargo, el organismo detalla que, a modo de alternativa ante el cierre del 15%, "se podrá ocupar dicho porcentaje de asientos con grupos comunitarios y/o colectivos de interés específico mediante previo aviso.

Esto implica que familias, estudiantes u organizaciones contra la discriminación podrán ocupar el asiento sin dejarlo vacío para el partido.

La RFEF recurrirá la sanción

Una vez comunicada la sentencia, la RFEF ha emitido un comunicado asegurando que interpondrá un recurso al Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAS). La federación asegura que actuó de manera "inmediata, diligente y eficaz" desde el momento en el que se tuvo constancia de los hechos.

Asimismo, apuntan que la conducta fue detectada por sus propios mecanismos de control, que se comunicó al equipo arbitral de manera instantánea y se reforzó la seguridad de la zona afectada.

Además, aclaran que "se emitieron mensajes de advertencia por megafonía y videomarcadores", destacando así la voluntad de frenar los cánticos desde el primer momento. Y lo consiguieron puesto que, según el comunicado, los cánticos racistas cesaron tras emitirse el mensaje.

La RFEF señala que se trata de una sanción demasiado severa, en comparación de pronunciamientos anteriores de la propia FIFA: "En otros supuestos de mayor gravedad o con antecedentes disciplinarios previos, no se han impuesto medidas equivalentes de cierre de aforo con carácter automático. Por ello, la RFEF va a interponer el correspondiente recurso ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS)".