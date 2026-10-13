"¡Asusta al infierno turco!": la narración de Alfredo Martínez de la goleada del Barça contra el Galatasaray (1-4)

El FC Barcelona se ha impuesto con contundencia al Galatasaray (1-4) en el primer partido de la Champions League. Los culés remontaron fácilmente el gol del Galatasaray gracias a una segunda parte exquisita y un gran partido de Lamine Yamal, que no marcó, pero participó en la mayoría de goles.

El equipo de Hansi Flick tuvo mucha más presencia al inicio de la primera parte, embotando al Galatasaray en su campo. Gordon tuvo las más claras, pero Çakir siempre estaba muy atento. Con un once sin Raphinha, al Barça no le quedó otra que reinventarse y Flick probó a Dani Olmo de nueve, aunque también Fermín se movía por ese lugar.

De hecho, Olmo pudo marcar el primero, pero llegó muy forzado a un centro con rosca de Lamine Yamal, mientras que en la jugada siguiente Çakir hizo un paradón al potente disparo de Cancelo. Si bien, en el fútbol, a veces, las ocasiones no lo son todo.

El Galatasaray, que apenas había incomodado el área del Barça, montó una contra perfecta. Leão dio un pase atrás que iba para Osimhen, pero lo remató antes Batrakov y el balón se coló en el fondo de la portería de Joan García con algo de fortuna, tras rozar ligeramente en Cancelo. Duro golpe para el Barça que tenía que remontar.

Tan solo unos minutos después, los turcos pusieron el segundo en el marcador, pero finalmente fue anulado por fuera de juego, una decisión muy protestada. Esto le sirvió al Galatasary para venirse arriba, conscientes de que estaban siendo muy superiores a los culés.

Sin embargo, los azulgrana reaccionaron rápidamente y, tras una jugada embarullada en el área, Cancelo que estaba libre de marca, batió a Çakir con un disparo ajustado al palo largo. Tuvo dos ocasiones más Gordon para ampliar la ventaja, pero en todas ellas el portero del Galatasaray lo evitó.

En la segunda parte, el Barça salió en modo apisonadora y no dejó ni un respiro al conjunto turco, que solo pudo ver cómo le caían los goles. Primero fue Fermín, que remató de cabeza un excelente con rosca de Lamine Yamal. Tan solo dos minutos después, Gordon anotaba el tercero, otra vez con Lamine de protagonista.

El extremo se inventó una jugada personal, con una casi rabona incluida, y desde la línea de fondo le pasó el balón a Gordon para que batiera sin problemas a Çakir. Todavía quedaba el cuarto, obra de Adeyemi que se sacó un disparo cruzado imparable para el guardameta turco, que en 20 minutos sacó el balón tres veces del área.

Con esta victoria el Barça se coloca líder de la provisional clasificación de la Champions y empieza con buen pie la competición.