"¡Es una delicia, se cuenta solo!": la narración de Alberto Pereiro de la goleada del Real Madrid ante el Sevilla

El Real Madrid llegará la semana que viene al Clásico del Spotify Camp Nou a seis puntos del líder, el FC Barcelona, después de su goleada en el Estadio Santiago Bernabéu por 4-1 al Sevilla FC. El equipo merengue no podía fallar ante su público tras el triunfo blaugrana en La Cartuja ante el Real Betis y que le hacía medirse a los sevillistas a nueve puntos provisionales. Lo hizo con la sensación de basarse nuevamente en los fogonazos de tres goles de bella factura ante los que no pudo responder un rival, que evidenció ser más competitivo que en los últimos años, pero que no le alcanzó.

José Mourinho varió su alineación respecto al sufrimiento en el Olímpico de Roma y además de Yan Diomande en el costado izquierdo por el sancionado Vinícius Jr, también premió a Endrick por sus buenos minutos ante la AS Roma, además, colocó a Arda Güler en la alineación junto a Aurelien Tchouaméni, dejando a Fede Valverde como lateral derecho.

De todos ellos, el extremo marfileño dejó claro que va por buen camino su adaptación y firmó un buen encuentro, añadiendo esfuerzo defensivo, mientras que el turco, encargado de abrir el marcador con un sensacional disparo, mostró su talento y refrescó algo el fútbol creativo de los locales.

El Real Madrid trató de dominar y maniatar a un Sevilla, que supo contener sin excesivos problemas sus intentos de ataque y que logró sobrevivir bien hasta casi la media hora. El equipo que entrena Luis García Plaza no amenazó demasiado, pero no le perdió la cara al choque de inicio.

Sin embargo, se le fueron las opciones en dos acciones del talento que se le presupone al 15 veces campeón de Europa. El primero, en una transición lanzada por Jude Bellingham y cazada por Diomande, acabó con el pase del marfileño a la llegada de Güler, cuyo disparo en carrera fue imparable para el portero griego. El turco, minutos antes, había tenido un rifirrafe con Peque en una jugada, con el visitante quejándose de un codazo de su rival, no sancionada por Mateu Busquets Ferrer ni con aviso desde la sala VAR.

Después, Kylian Mbappé pudo hacer el 2-0 en una acción plena de potencia y con Vachlodimos negándoselo con acierto. Fue el primer aviso del francés que, poco después, tiró de calidad para no fallar tras un taconazo de Bellingham y un control orientado exquisito y regate al portero del Sevilla para abrir brecha en una jugada también protestada por los visitantes por un posible agarrón previo a Robbie Ure.

El Real Madrid encarrilaba el choque antes del descanso con dos goles en siete minutos. El equipo de Mourinho buscó aprovechar los espacios y Diomande desperdició una buena acción. Minutos después, el extremo se resarció con una maniobra hábil en el medio y un pase a la espalda de la defensa a la entrada de Mbappé. El '10' se cruzó delante de Castrín y cayó en el área, un penalti también con queja sevillista y ejecutado de 'panenka' por Mbappé.

Quedaba algo más de media hora y el choque parecía totalmente finiquitado por lo que Mourinho empezó a repartir esfuerzos. Las ocasiones apenas aparecieron y fue el Sevilla, más amenazante, el que soñó con darle vida al choque con el tanto de Manu Bueno tras una pérdida en campo propio de Mbappé. Diomande, en una gran acción y un potente disparo, le despertó rápido para cerrar un choque con la buena noticia para los madridistas.