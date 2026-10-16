Las semejanzas entre el Real Madrid de Xabi Alonso y el de Mourinho

El inicio de temporada del Real Madrid sigue dejando muchísimas dudas. El juego del equipo no convence y Mourinho se ve abocado a tomar decisiones importantes para cambiar el rumbo de la temporada que puede complicarse demasiado pronto, ya que en apenas diez días tiene una visita clave al Camp Nou ante un Barça que parece invencible.

El equipo madridista necesita asaltar el feudo blaugrana, puesto que, con una jornada aún por delante, está situado a seis puntos de los de Flick, que lo han ganado todo hasta el momento. El Real Madrid perdió en sus visitas al Betis y al Atlético de Madrid, que marchan segundo y tercero en Liga por delante de los merengues.

En Champions el equipo blanco cuenta sus dos partidos por victorias ante rivales importantes como Inter y Roma, pero las sensaciones en ambos partidos no han sido buenas y hemos visto a Mourinho tomar decisiones parecidas a las que tomó Xabi Alonso hace un año y que terminaron por condenar al tolosarra tras su derrota en la Supercopa de España.

Una de las primeras decisiones que quiso tomar Alonso a principios de la temporada pasada fue la de poner a Arda Guler en el centro del campo, algo que el luso parece querer implementar dándole galones al joven futbolista turco.

Pero lo más significativo está en las decisiones en torno a dos de los pesos pesados del vestuario: Fede Valverde y Vinicius Junior. Xabi Alonso optó a principios de la temporada pasada por poner al uruguayo como lateral derecho en algún partido, decisión que no gustó al futbolista, pero en los últimos partidos hemos visto como Mourinho ha terminado colocándole en esa posición en algunas fases de los partidos.

Parecido también es lo ocurrido con Vinicius, al que Alonso optó por dejar en el banquillo en algún partido durante el primer tramo de la temporada y por sustituirle en algunas ocasiones, decisiones que también estamos viendo tomar a Mourinho en los últimos encuentros.