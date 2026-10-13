Netflix emitirá el Mundial 2030 en España y Andorra: cuántos partidos habrá y cuáles serán gratis

La plataforma Netflix ha anunciado la adquisición de los derechos exclusivos para España y Andorra del Mundial 2030. Con este acuerdo ofrecerá en directo los 104 partidos de la competición que se disputará entre España, Portugal y Marruecos. Este Mundial conmemorará además el centenario de la competición y, junto a los anfitriones, Argentina, Paraguay y Uruguay acogerán los partidos de celebración de estos 100 años.

La plataforma de series y películas en streaming ha confirmado que tiene previsto "ofrecer la cobertura íntegra y en directo del torneo, con emisión de programas en español y un resumen diario de los partidos". En España, además, como ha asegurado Netflix, se podrá ver gratis un partido de cada jornada. Por otro lado, han comunicado también que se darán a conocer más detalles de una supuesta colaboración entre Netflix y una cadena de televisión en abierto para la emisión de determinados partidos.

Acuerdo de Netflix y la FIFA

Esta decisión amplía la creciente colaboración entre Netflix y la FIFA, algo que ya hace en países como Estados Unidos y Canadá en las ediciones del Mundial Femenino. Desde la dirección general de la FIFA y, también, de Netflix han afirmado que el objetivo de esta colaboración es "acercar el fútbol a los aficionados y que el mayor número de personas disfrute de la competición" afirmando, además, que será una edición muy especial.