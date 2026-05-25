La visión de Alfredo Martínez de la lista de España: continuista, poderosa, equilibrada y con algunas significativas bajas

Presentes y ausentes. Siempre la misma historia. Tan importantes son los 26 elegidos por el seleccionador nacional como llamativas las bajas más sonadas. Nunca llueve a gusto de todos, es evidente, aunque tampoco puede decirse que haya grandes sorpresas.

Las novedades más destacadas de la lista

Entre los presentes quizás llama la atención la entrada a última hora de Eric García, de justicia, pues el central de Martorell ha sido la pieza más utilizada por Flick en el equipo campeón de Liga.

También aparece Marc Pubill, que no había sido llamado aún y que suple a su compañero Le Normand en el honor de ir al Mundial. Pubill ha sido más importante que Le Normand esta temporada. La lógica se impone.

Y está también Gavi. Su llamada tiene un valor especial, pues su última convocatoria coincidió con su grave lesión en Valladolid. Su final de temporada ha sido espectacular. Como el seleccionador ha reconocido, es el “juguete” del grupo. Un jugador querido pero respetado por todos. Es el alma del vestuario y sumará muchísimo.

Joan García entró al final. Estaba cantado. El Zamora de la Liga es también el futuro de la portería de España. Quizás la ausencia de Remiro no sea del todo justa, pero ese es el caro peaje, por fortuna, que paga España por tener algunos de los mejores porteros del mundo.

Otro debate será la titularidad bajo palos, aunque eso llegará más adelante. También llega Merino justo a tiempo, mientras que Lamine Yamal vuelve a ser la gran esperanza incluso con el torneo ya rodado. Pero es un lujo no solo que podemos permitirnos, sino que debemos hacerlo.

Lo mismo ocurre con Nico Williams. Los dos extremos fueron decisivos en la brillante conquista de la última Eurocopa en Alemania y, si se acercan a ese nivel, el éxito parece mucho más cercano. Cabo Verde y Arabia Saudí darán tiempo para la adaptación y la puesta a punto de todas las piezas.

Víctor Muñoz, la gran irrupción

Entró al final la revelación de Osasuna, Víctor Muñoz. El joven extremo formado en la cantera del Real Madrid le da alternativas en ambas bandas al seleccionador y es un talento con un futuro extraordinario.

Las ausencias que más llaman la atención

Y luego está el histórico dato de la ausencia de jugadores del Real Madrid en una lista de España para un campeonato del mundo. Un dato absolutamente histórico.

Carvajal no jugó demasiado y perdió su sitio en la lista, quitándole al grupo un capitán con jerarquía, pero que nunca volvió a ser el mismo tras la grave lesión sufrida.

También parece llegar el adiós definitivo de Morata, cuya campaña en el Como ratifica su evidente declive.

Igualmente llamativa resulta la ausencia de Huijsen. El joven central hispano-holandés era uno de los habituales, pero no ha seguido la progresión que se esperaba a lo largo de la temporada y se ha visto arrastrado por el discreto año de su club, el Real Madrid.

Una selección candidata a todo

Son los 26 jugadores de Luis de la Fuente y, a partir de ahora, independientemente de colores y equipos, son los de todos los españoles.

España vuelve a presentarse como una de las grandes candidatas a conquistar el próximo Mundial. El talento, la mezcla de juventud y experiencia y el bloque competitivo invitan al optimismo.

¡A por todas!