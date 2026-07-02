Quién sería el rival de España en octavos del Mundial

España ya conoce cuál sería su rival en los octavos de final del Mundial 2026 si consigue cerrar su clasificación en el partido de dieciseisavos frente a Austria. El equipo de Luis de la Fuente se enfrentaría al ganador del duelo entre Portugal y Croacia, que se disputa el viernes 3 de julio a la una de la madrugada.

Portugal o Croacia, dos rivales de máxima exigencia

El cuadro del Mundial ha deparado un posible enfrentamiento de máxima exigencia para la selección española. Tanto Portugal como Croacia llegan a la fase de eliminación directa con el objetivo de alcanzar los cuartos de final, por lo que España tendría que superar a uno de los dos si quiere seguir avanzando hacia el título.

Portugal parte como una de las favoritas gracias a una plantilla repleta de talento y experiencia internacional. La selección lusa vuelve a presentarse como una candidata a las rondas finales tras consolidarse en los últimos años entre las grandes potencias europeas y venir de ganar la Nations League.

Croacia, por su parte, mantiene el bloque competitivo que le ha permitido convertirse en una de las selecciones más fiables de los grandes torneos durante la última década. Subcampeona del mundo en 2018 y tercera en Catar 2022, sigue siendo un rival incómodo para cualquier aspirante al título.

Cuándo jugaría España los octavos de final

Si España confirma su clasificación para los octavos de final, disputará esa eliminatoria el lunes 6 de julio a las 21:00 horas (hora peninsular española) en Dallas.

En caso de superar ese encuentro, el siguiente obstáculo serían los cuartos de final, previstos para el viernes 10 de julio a las 21:00 horas en Los Ángeles, donde el rival saldría del enfrentamiento entre Estados Unidos y Bélgica.

El recorrido hacia la final continuaría con unas hipotéticas semifinales el martes 14 de julio en Dallas y la final el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. España únicamente se cruzaría con selecciones del otro lado del cuadro, entre las que figuran Brasil, Inglaterra, Argentina o Suiza, en caso de alcanzar el partido por el título.