Quién es el rival de España en dieciseisavos del Mundial

España ya espera rival para los dieciseisavos de final del Mundial 2026 tras terminar como primera del Grupo H con siete puntos, fruto del empate ante Cabo Verde y las victorias frente a Arabia Saudí y Uruguay. La selección de Luis de la Fuente disputará la primera ronda eliminatoria el jueves 2 de julio a las 21:00 horas (horario peninsular español) en Inglewood (California).

Austria, la favorita para cruzarse con España

A falta de disputarse la última jornada del Grupo J, Austria es la principal candidata a convertirse en el rival de España. Sin embargo, Argelia todavía mantiene opciones de finalizar en la segunda posición y enfrentarse a la selección española.

El desenlace del grupo llegará en la madrugada del sábado al domingo, cuando se disputen de forma simultánea los partidos Argelia-Austria y Jordania-Argentina. De esos dos encuentros saldrá el segundo clasificado del Grupo J, que será el adversario de España en los dieciseisavos de final.

Qué necesita Austria y qué necesita Argelia

Austria depende de sí misma para ser la rival de España en los dieciseisavos de final. A la selección centroeuropea le basta con ganar o empatar frente a Argelia para conservar la segunda posición del Grupo J y cruzarse con el combinado de Luis de la Fuente.

Argelia, en cambio, está obligada a ganar para arrebatar a Austria la segunda plaza y convertirse en el rival de España. Si el encuentro termina en empate, los argelinos no podrán alcanzar el segundo puesto, aunque se clasificarían para los dieciseisavos como una de las mejores terceras del Mundial.

El camino de España en el Mundial

España, como primera del Grupo H, disputará los dieciseisavos de final contra la segunda clasificada del Grupo J, en el cruce H1-J2. Ese partido se jugará el jueves 2 de julio, a las 21:00 horas (horario peninsular español).

Si supera esa ronda, la selección disputará los octavos de final el lunes 6 de julio. En caso de seguir avanzando, jugaría los cuartos de final el viernes 10 de julio, las semifinales el martes 14 de julio y, si alcanza el último partido del torneo, la gran final el domingo 19 de julio, en el MetLife Stadium de East Rutherford (Nueva Jersey).