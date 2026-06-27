Alineación de España hoy contra Uruguay: De la Fuente hace dos cambios en el once

La Selección Española tiene su primera prueba de fuego en esta Copa del Mundo. El combinado de Luis de la Fuente se mide a Uruguay en el partido más importante del grupo H, que determinará qué selección pasa como primera clasificada. Tras el tropiezo ante Cabo Verde, España hizo los deberes con solvencia ante Arabia Saudí, colocándola en una posición inmejorable para ser primera.

Con cuatro puntos, España sería primera si es capaz de vencer o incluso empatar, siempre y cuando Cabo Verde no gane a Arabia Saudí por cuatro goles o más.

Sin embargo, la urgencia de sumar los tres puntos de Uruguay puede complicar las cosas para la selección. Los de Marcelo Bielsa no han logrado pasar del empate en sus dos primeras jornadas, lo que les obliga a ganar para no quedar eliminada del Mundial. Y es que el empate tampoco les serviría para estar en la siguiente ronda, ya que muchas de las selecciones que acaban terceras están logrando sumar cuatro puntos.

Con este escenario, ambas selecciones salen con todo al encuentro que tendrá comienzo a las 02:00 horas (horario peninsular).

Alineación confirmada de España

Salen de inicio en el conjunto de Luis de la Fuente: Unai Simón, Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella, Rodri, Pedri, Merino, Baena, Oyarzabal y Lamine Yamal.

Alineación de España ante Uruguay | Onda Cero

Llorente regresa al once

En el último partido de la fase de grupos, el seleccionador español vuelve a elegir a Llorente como pieza de inicio en el lateral derecho, en sustitución de Pedro Porro, que fue titular en el segundo encuentro de España. El lateral del Atlético de Madrid partió de inicio ante Cabo Verde, pero después paso al banquillo en el partido ante Arabia Saudí.

No obstante, para este tercer y último partido de la fase de grupos, el técnico español vuelve a colocar a Llorente en el once. Tendrá que medirse a Maximiliano Araujo, el jugador más determinante de la selección uruguaya en esta Copa del Mundo. Con dos goles y una asistencia, el extremo del Sporting de Lisboa está siendo la principal referencia en ataque.

Lamine, la gran estrella de España

Una alineación titular en la que repetirá Lamine Yamal. Tras recuperarse de la lesión muscular con la que arrancó el Mundial, el extremo, estrella de España y del torneo, jugó los primeros 45 minutos ante Arabia Saudí, suficientes para decantar el encuentro, guardar fuerzas y no correr riesgos. Eso sí, ante Uruguay, su rango de minutos será superior.

A él empezarán a sumarse jugadores como Nico Williams y Mikel Merino, que también salen de una lesión pero que quieren empezar a ser importantes para el equipo. Tal y como explicó Nico Williams en una pequeña rueda de prensa con los medios, se encuentra al 100%, y será decisión del técnico su rango de minutos para esta madrugada.

Respecto a Merino, el futbolista del Arsenal ya empieza a tener minutos. El objetivo no es otro que ambos jugadores estén al 100 % para luchar por la titularidad en las eliminatorias.