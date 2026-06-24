La profecía de una vidente brasileña predice que Vinicius y Neymar serán abducidos por ovnis: "Va a pasar algo muy malo"

Brasil se encamina hacia los dieciseisavos de final, pero un mal augurio podría sentenciar a la 'canarinha'. Y es que una vidente brasileña ha tenido una visión aterradora que tendrá lugar durante el partido entre Brasil y Escocia de esta madrugada, el que será el tercer y último encuentro de la fase de grupos.

Su nombre es Vó Bahiana, tiene más de 24 millones de seguidores en Instagram y su figura se ha hecho conocida en los últimos días por predecir un hecho tan insólito como sorprendente: una invasión ovni. La vidente ha asegurado que, en uno de sus sueños, una nave aterriza en Miami y "secuestra" a dos de los futbolistas de la selección brasileña.

Esos nombres son Vinicius Junior y Neymar, que presumiblemente disputarán el encuentro ante Escocia. La vidente ha publicado el vídeo en sus redes, y no ha tardado en viralizarse.

Vini y Neymar serán abducidos

Tal y como relata Vó Bahiana, una de sus visiones le hacía temer lo peor. Entre lágrimas, la vidente se muestra preocupada por algo que se produciría esta noche: "Gente, tengo que contarles que soñé con alienígenas invadiendo el campo en Miami y vi a los jugadores ser abducidos por la primera nave que llegó".

Una nave que, según cuenta, se llevaría a multitud de ciudadanos: "La nave principal llegaba, una nave mucho más grande, y abducía a miles de personas del estadio", explica Bahiana. En total, más de 700 personas serían abducidas, entre ellas Neymar y Vinícius Júnior: "Vi muchos gritos, mucho llanto… mucha desesperación. Es la segunda vez que sueño esto y por eso estoy preocupada", añade la vidente.

Su visión acertada sobre Lula da Silva

Aunque resulta extraño de creer, lo cierto es que la vidente ya ha acertado en alguna de sus predicciones. Vó Bahiana se hizo famosa en Brasil después de advertir que Lula da Silva tenía "energías oscuras" en el aire. Una predicción que, con el tiempo, se corroboró tras un pequeño fallo técnico en un despegue. Todo quedo en un susto, pero sirvió para que Bahiana ganara repercusión en el país.

Con su última predicción, la vidente asegura que no le importa fallar y ser juzgada por los usuarios: "Si esto no sucede y la gente me cancela, no tengo miedo de ser cancelada. Si fueran a cancelar, ya lo habrían hecho con otros tipos de predicciones. Como si no fuéramos a ver tantas tonterías, tantas payasadas. Lo único que me falta es una nariz de payaso. Como gente que no son líderes espirituales y dicen serlo", concluye en el vídeo.